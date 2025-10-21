Logo

Додик: Трудимо се да обезбједимо све здравствене услуге и да се ширимо

21.10.2025

21.10.2025

11:47

Фото: АТВ
Фото: АТВ

Предсједник Милорад Додик изјавио је на отварању Лабораторије за ХЛА типизацију ткива у Бањалуци да Република Српска ради плански када је ријеч о обезбјеђивању здравствених услуга пацијентима и труди се да их прошири.

"Здравство Републике Српске је стабилно, изазови нису једноставни. Српска даје велика права пацијентима далеко већа него што имају земље у свијету. Трудимо се да обезбиједимо све и да се ширимо", рекао је Додик новинарима.

Отворање лабораторије за ХЛА типизацију ткива, 21.10.2025

Додик је захвалио Србији што је на манифестацији "С љубављу храбрим срцима" дала значајну донацију за оснивање Лабораторије за ХЛА типизацију ткива која је отворена у Заводу за трансфузијску медицину Републике Српске у Бањалуци.

"Ова манифестација је промијенила је однос према младима и настављамо са тим. Препоручујем нове пројекте, да се мобилише јавност и да се појединци и привредници окупе око важних тема", рекао је Додик.

Завод за трансфузијску медицину Републике Српске

Република Српска

Отворена лабораторија за ХЛА типизацију ткива

Он је навео да ће у децембру бити отворена нова болница у Требињу, да се завршава у Зворнику, онкологија на Универзитетском клиничком центру Републике Српске.

"Касније ћемо модернизовати домове здравља и све бањске центре. Дакле, ради се плански", рекао је Додик.

Он је пожелио запосленима у новој лабораторији срећан рад и да дуго користе нову опрему, преноси Срна.

