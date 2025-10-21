Додик: Трудимо се да обезбједимо све здравствене услуге и да се ширимо

21.10.2025
Предсједник Милорад Додик изјавио је на отварању Лабораторије за ХЛА типизацију ткива у Бањалуци да Република Српска ради плански када је ријеч о обезбјеђивању здравствених услуга пацијентима и труди се да их прошири.
"Здравство Републике Српске је стабилно, изазови нису једноставни. Српска даје велика права пацијентима далеко већа него што имају земље у свијету. Трудимо се да обезбиједимо све и да се ширимо", рекао је Додик новинарима.
Додик је захвалио Србији што је на манифестацији "С љубављу храбрим срцима" дала значајну донацију за оснивање Лабораторије за ХЛА типизацију ткива која је отворена у Заводу за трансфузијску медицину Републике Српске у Бањалуци.
"Ова манифестација је промијенила је однос према младима и настављамо са тим. Препоручујем нове пројекте, да се мобилише јавност и да се појединци и привредници окупе око важних тема", рекао је Додик.
Он је навео да ће у децембру бити отворена нова болница у Требињу, да се завршава у Зворнику, онкологија на Универзитетском клиничком центру Републике Српске.
"Касније ћемо модернизовати домове здравља и све бањске центре. Дакле, ради се плански", рекао је Додик.
Он је пожелио запосленима у новој лабораторији срећан рад и да дуго користе нову опрему, преноси Срна.
