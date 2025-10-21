Отворена лабораторија за ХЛА типизацију ткива

Извор:
Лабораторија за XЛА типизацију ткива данас је отворена у Заводу за трансфузијску медицину Републике Српске у Бањалуци у присуству предсједника Милорада Додика.
Отварању присуствују премијер Српске Саво Минић, министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић, као и министри енергетике и рударства Петар Ђокић, те трговине и туризма Денис Шулић.
Ова лабораторија веома је важна за унапређење донорства, али и развој других здравствених услуга у Републици Српској.
Лабораторија представља један од основних услова за трансплантацију, а моћи ће да се користи и за дијагностику одређених обољења.
Оснивање ове лабораторије пројекат је покренут у оквиру донаторске вечери "С љубављу храбрим срцима" која је одржана у децембру 2023. године на иницијативу предсједника Републике Српске Милорада Додика.
Том приликом је захваљујући хуманости грађана Републике Српске, институција и организација прикупљено је 810.000 КМ, док је Влада Србије донирала милион евра, преноси Срна.
Тренутно на програму