Отворена лабораторија за ХЛА типизацију ткива

Извор:

АТВ

21.10.2025

11:18

Коментари:

0
Фото: АТВ

Лабораторија за XЛА типизацију ткива данас је отворена у Заводу за трансфузијску медицину Републике Српске у Бањалуци у присуству предсједника Милорада Додика.

Отварању присуствују премијер Српске Саво Минић, министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић, као и министри енергетике и рударства Петар Ђокић, те трговине и туризма Денис Шулић.

Ова лабораторија веома је важна за унапређење донорства, али и развој других здравствених услуга у Републици Српској.

laboratorija

Бања Лука

Данас свечано отварање лабораторије за ХЛА типизацију ткива у Бањалуци

Лабораторија представља један од основних услова за трансплантацију, а моћи ће да се користи и за дијагностику одређених обољења.

Оснивање ове лабораторије пројекат је покренут у оквиру донаторске вечери "С љубављу храбрим срцима" која је одржана у децембру 2023. године на иницијативу предсједника Републике Српске Милорада Додика.

Том приликом је захваљујући хуманости грађана Републике Српске, институција и организација прикупљено је 810.000 КМ, док је Влада Србије донирала милион евра, преноси Срна.

Тагови:

Zavod za transfuzijsku medicinu

Саво Минић

Милорад Додик

Ален Шеранић

Коментари (0)
