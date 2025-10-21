Данас свечано отварање лабораторије за ХЛА типизацију ткива у Бањалуци

Извор:
СРНА
21.10.2025
07:39
Лабораторије за XЛА типизацију ткива биће данас свечано отворена у Заводу за трансфузијску медицину Републике Српске у Бањалуци.
Отварање Лабораторије заказано је за 11.00 часова, а овом догађају присуствоваће премијер Републике Српске Саво Минић и министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић.
Ова лабораторија представља велики искорак за здравствени систем Републике Српске и карику која је недостајала у дијагностичким методама.
Република Српска
Минић: Видимо се на терену
Ријеч је о важном пројекту покренутом у оквиру донаторске вечери "С љубављу храбрим срцима" која је одржана у децембру 2023. године на иницијативу предсједника Републике Српске Милорада Додика.
Новац за оснивање лабораторије прикупљен је захваљујући хуманости грађана Републике Српске, институција и организација, али и Владе Србије која је, такође, донирала знатна средства.
Лабораторија ће бити отворена у 11.00 часова, а изјаве су планиране у холу Завода.
