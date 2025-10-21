Logo

Данас свечано отварање лабораторије за ХЛА типизацију ткива у Бањалуци

Извор:

СРНА

21.10.2025

07:39

Данас свечано отварање лабораторије за ХЛА типизацију ткива у Бањалуци
Фото: Pixabay

Лабораторије за XЛА типизацију ткива биће данас свечано отворена у Заводу за трансфузијску медицину Републике Српске у Бањалуци.

Отварање Лабораторије заказано је за 11.00 часова, а овом догађају присуствоваће премијер Републике Српске Саво Минић и министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић.

Ова лабораторија представља велики искорак за здравствени систем Републике Српске и карику која је недостајала у дијагностичким методама.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Видимо се на терену

Ријеч је о важном пројекту покренутом у оквиру донаторске вечери "С љубављу храбрим срцима" која је одржана у децембру 2023. године на иницијативу предсједника Републике Српске Милорада Додика.

Новац за оснивање лабораторије прикупљен је захваљујући хуманости грађана Републике Српске, институција и организација, али и Владе Србије која је, такође, донирала знатна средства.

Лабораторија ће бити отворена у 11.00 часова, а изјаве су планиране у холу Завода.

