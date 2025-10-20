Безбједност у Српској добра, стопа криминалитета мања

Аутор:Инес Ђанковић
20.10.2025
19:51
Коментари:0
Стање безбједности у Српској је добро, каже први човјек полиције. Стопа криминалитета мања је за 7,8 одсто. Оно што није добро је забрињавајући степен саобраћајних несрећа. У овој години живот на путевима је изгубило 96 лица, 26 више него у истом периоду прошле године.
Из полиције јасна порука да ће се поред досадашњег низа мјера, морати дјеловати превентивно и репресивно. Више од 15 хиљада возила је искључено из саобраћаја. Иако је полиција радила све што је у њеној моћи, каже ресорни министар, то је питање и обуке и саобраћајне контроле и културе и стања путева.
"Оно што смо утврдили да је велики број возача је био под дејством алкохола, скоро 80% који су учествовали у саобраћајним незгодама. И под дејством опојних дрога. Оно што такође није добра статистика је повећање вршњачког насиља. У школама смо имали 61 случај вршњачког насиља ове године. С друге стране смо имали И повећан број малољетних деликвената", казао је министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.
Добру вијест полицији донио је предсједник Српске, Милорад Додик. Садашња добра плата полиције у наредној години могла да буде и већа. Замјерке има на рад судија и тужилаца, који како каже омаловажавају рад полицајаца наводећи да су спремни да пуштају криминалце. Суд и Тужилаштво Српске су изгубљени за Републику Српску, поручује Додик.
"Они само примају плате од Републике Српске, али нису у функцији њеног јачања, нису у функцији њене одбране. Они су једна поданичка структура која се предала ВСТС-у , а то је концепт који смо имали доскора. Желим да их обавијестим да је овај концепт срушен.12:57 13:04 Ако буде потребно ми ћемо донијети закон И укинућемо Суд И Тужилаштво са овом персоналном структуром И усвојићемо нови Суд И Тужилаштво који ће одговарати народу И Републици Српској", рекао је предсједник Републике Српске Милорад Додик.
Полиција је увијек бранила поредак Српске, а не политике, констатовао је предсједник Српске. Полицијски службеници морају да буду лојални Републици Српској и српском народу, а не странцима, каже Додик. Подсјетио је и да није дозвољено да Република Српска изгуби полицију под изговором реформи, те да је учињено све да се иновира и помогне у подмлађивању састава и побољша материјални статус.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму