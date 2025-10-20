Logo

Нема договора о повећању најниже плате

Аутор:

Весна Азић

20.10.2025

19:42

Коментари:

1
Нема договора о повећању најниже плате
Фото: АТВ

Умјесто конкретног договора – договорено је да ће се договарати. Одлуке о повећању најниже плате нема ни након састанка Представника Владе, Синдиката и послодаваца.

Познато је само да ће до повећања доћи. Али не зна се – ни кад, ни колико.

Из Синдиката упозоравају – не вриједи подизати плате, ако истовремено и цијене наставе да дивљају.

"Оно што је такође битно за Савез синдиката Републике Српске јесте да утичемо како Влада, тако и оба социјална партнера везано за неконтролисани раст цијена, јер сматрамо да ништа нећемо пуно постићи ако подигнемо плате а цијене производа и услуга наставе да расту. Поред повећања плата, контролисање раста цијена је нешто што је приоритет Савеза синдиката Републике Српске. И ми ћемо инсистирати да се ова два питања уреде", истакао је предсједник Савеза синдиката Горан Станковић.

С друге стране, послодавци не споре да плате треба да расту – али упозоравају да то мора бити у складу са економијом земље.

,,Оно што је био наш захтјев у неком ранијем периоду, а и сада је да преговори, односно раст тих плата мора бити у складу са макроекономским показатељима и свим оним битним факторима који утичу на како економију, привреду, послодавце, тако и на раднике'', додао је предсједник Уније послодаваца Републике Српске Зоран Шкребић.

А без бројева нема ни одлука. Ресорни министар каже да се чекају економски подаци од Министарства финансија. Када стигну, биће и конкретних приједлога.

"Одлучили смо да након добијања Министарства финансија одређених економских показатеља, да на основу тих показатеља видимо и добре анализе видимо до ког износа и у којој мјери се може ићи у повећање најниже плате'', казује министар рада и борачко-инвалидке заштите Републике Српске Данијел Егић.

Очекује се да ће договор бити постигнут прије краја године, без потребе да у причу улази Влада у посљедњем мјесецу.

Све стране се слажу у једном – радници заслужују веће плате. Али ако и даље наставе да расту и хљеб и рачуни – веће плате неће значити већу куповну моћ. Контрола цијена и стабилна економија – једини су начин да повећање минималца заиста осјете сви радници.

Подијели:

Тагови:

najniža plata

povećanje plata

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Нови политички покрет најгласније "УХ"

Република Српска

Нови политички покрет најгласније "УХ"

2 ч

0
Избора ће бити, а можда и неће

Република Српска

Избора ће бити, а можда и неће

2 ч

0
Додик упутио саучешће породици генерала Павковића

Република Српска

Додик упутио саучешће породици генерала Павковића

3 ч

0
Минић са Идом Нетанјахуом: Два народа повезује жеља да сачувају свој идентитет

Република Српска

Минић са Идом Нетанјахуом: Два народа повезује жеља да сачувају свој идентитет

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

40

Вучић: Пронаћи ћемо ријешење поводом забране транзита за руски гас

21

38

Торнадо у близини Париза, погинула једна особа

21

37

Фосили пронађени у Кенији припадају прастаром човековом рођаку

21

21

Google чини огласе у претрази д‌јелимично неизбјежним

21

17

Централне вијести, 20.10.2025.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner