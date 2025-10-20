Нема договора о повећању најниже плате

Аутор:Весна Азић
20.10.2025
19:42
Коментари:1
Умјесто конкретног договора – договорено је да ће се договарати. Одлуке о повећању најниже плате нема ни након састанка Представника Владе, Синдиката и послодаваца.
Познато је само да ће до повећања доћи. Али не зна се – ни кад, ни колико.
Из Синдиката упозоравају – не вриједи подизати плате, ако истовремено и цијене наставе да дивљају.
"Оно што је такође битно за Савез синдиката Републике Српске јесте да утичемо како Влада, тако и оба социјална партнера везано за неконтролисани раст цијена, јер сматрамо да ништа нећемо пуно постићи ако подигнемо плате а цијене производа и услуга наставе да расту. Поред повећања плата, контролисање раста цијена је нешто што је приоритет Савеза синдиката Републике Српске. И ми ћемо инсистирати да се ова два питања уреде", истакао је предсједник Савеза синдиката Горан Станковић.
С друге стране, послодавци не споре да плате треба да расту – али упозоравају да то мора бити у складу са економијом земље.
,,Оно што је био наш захтјев у неком ранијем периоду, а и сада је да преговори, односно раст тих плата мора бити у складу са макроекономским показатељима и свим оним битним факторима који утичу на како економију, привреду, послодавце, тако и на раднике'', додао је предсједник Уније послодаваца Републике Српске Зоран Шкребић.
А без бројева нема ни одлука. Ресорни министар каже да се чекају економски подаци од Министарства финансија. Када стигну, биће и конкретних приједлога.
"Одлучили смо да након добијања Министарства финансија одређених економских показатеља, да на основу тих показатеља видимо и добре анализе видимо до ког износа и у којој мјери се може ићи у повећање најниже плате'', казује министар рада и борачко-инвалидке заштите Републике Српске Данијел Егић.
Очекује се да ће договор бити постигнут прије краја године, без потребе да у причу улази Влада у посљедњем мјесецу.
Све стране се слажу у једном – радници заслужују веће плате. Али ако и даље наставе да расту и хљеб и рачуни – веће плате неће значити већу куповну моћ. Контрола цијена и стабилна економија – једини су начин да повећање минималца заиста осјете сви радници.
