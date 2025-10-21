Хитно се повлаче са тржишта цуцле "Курапрокс"

Извор:
СРНА
21.10.2025
07:28
Цуцле компаније "Курапрокс" повлаче се са тржишта због хемијског ризика након шо је откривено присуство бисфенола А /БПА/, објавила је Национална организација за потрошаче /НЕПРО/.
Иако су све цуцле означене да су "без БПА", тестови су показали присуство хемикалије у четири производа, при чему је највиша концентрација забиљежена у "Курапрокс" цуцли "Гров вит лав", што према ЕУ стандардима премашује дозвољену границу.
"Курапрокс" је повукао погођене серије са тржишта и понудио поврат новца.
Ријеч је о серијама 006, 007, 008, 009, 010 и 011, а производ је упакован у картонску кесу/кутију.
Лабораторијска испитивања чешке потрошачке организације "дТест" открила су присуство хемикалије бисфенол А /БПА/ у цуцлама које производи "Курапрокс", као и брендови "Филипс", "Софи ал Жираф" и "Фошан Сити Саидах", објавио је Гардијан.
Свијет
Исти извор наводи да се хемикалије БПА повезују са поремећеним сексуалним развојем, гојазношћу и повећаним ризиком од рака.
Регулатива ЕУ забрањује БПА у флашицама за бебе, али ограничења за цуцле остају мање строга, што изазива забринутост код стручњака за безбједност.
