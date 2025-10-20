Logo

Верица Тадић три пута побиједила карцином: Ево зашто су важни редовни прегледи

Извор:

АТВ

20.10.2025

19:11

Коментари:

0

Октобар је мјесец посвећен борби против карцинома дојке, болести која сваке године погађа све више жена, али је и све више жена побјеђује захваљујући превенцији и благовременом прегледу.

Верица Тадић, секретар удружења "Искра" побиједила је три карцинома и послала јаку поруку да се никада не треба предати опакој болести.

Први карцином је био карцином дојке 2008. године, а прије двије године дијагностификован јој је карцином пљувачне жлијезде и карцином дебелог цријева прошле године.

Верица је нагласила колико су редовни прегледи и превенција важни.

"Када добијете дијагнозу било којег карцинома, одрадите своје лијечење и прођете кроз све терапије и када га откријете на вријеме, након свих дијагноза имате квалитетан живот", рекла је Верица.

У организацији Удружења жена обољелих од рака дојке "Искра" и подршци Удружење за подршку женама "Хероине" из Београда, у Бањалуци почињу бројне активности које ће подсјетити колико је важно прегледати се, слушати своје тијело и бити хероина свог здравља.

На Тргу Крајине ће се 24. и 25. одржати караван "Твој преглед, твоја снага".

"Ту ће бити мобилни камион са ултразвуком, радиће наши радиолози прегледе и овим путем путем позивам све жене које буду у могућности да се јаве и дођу на превентивни преглед. Ми смо ослушкивали нашу жену како она нема времена за неки преглед па кад би отишла на преглед, ту су термини који се чекају. Ово ће бити буквално на лицу мјеста", рекла је Верица.

Она је истакла да је женама тешко да превазиђу страх од прегледа, али да се нада да су у Удружењу допринијели до свијести наше жене којој је све прече од здравља.

Позвала све здраве жене да закажу свој преглед на Тргу Крајине од 12:30 часова, без упутнице.

Позивом на хуманитарни број 1402 грађани могу поћи Удружењу "Искра" за будући рад.

Подијели:

Тагови:

рак дојке

prevencija

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Коначно откривено како ХИВ преживљава деценијама у тијелу

Здравље

Коначно откривено како ХИВ преживљава деценијама у тијелу

5 ч

0
Нови фитнес тренд из Јапана: Једноставна рутина без опреме јача тијело и менталну отпорност

Здравље

Нови фитнес тренд из Јапана: Једноставна рутина без опреме јача тијело и менталну отпорност

1 д

0
Пронађена штетна хемикалија у четири врсте цуцли

Здравље

Пронађена штетна хемикалија у четири врсте цуцли

2 д

0
Ових 7 намирница изненађујуће добро утичу на ваше зубе

Здравље

Ових 7 намирница изненађујуће добро утичу на ваше зубе

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

40

Вучић: Пронаћи ћемо ријешење поводом забране транзита за руски гас

21

38

Торнадо у близини Париза, погинула једна особа

21

37

Фосили пронађени у Кенији припадају прастаром човековом рођаку

21

21

Google чини огласе у претрази д‌јелимично неизбјежним

21

17

Централне вијести, 20.10.2025.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner