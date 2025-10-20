Верица Тадић три пута побиједила карцином: Ево зашто су важни редовни прегледи

Извор:
АТВ
20.10.2025
19:11
Октобар је мјесец посвећен борби против карцинома дојке, болести која сваке године погађа све више жена, али је и све више жена побјеђује захваљујући превенцији и благовременом прегледу.
Верица Тадић, секретар удружења "Искра" побиједила је три карцинома и послала јаку поруку да се никада не треба предати опакој болести.
Први карцином је био карцином дојке 2008. године, а прије двије године дијагностификован јој је карцином пљувачне жлијезде и карцином дебелог цријева прошле године.
Верица је нагласила колико су редовни прегледи и превенција важни.
"Када добијете дијагнозу било којег карцинома, одрадите своје лијечење и прођете кроз све терапије и када га откријете на вријеме, након свих дијагноза имате квалитетан живот", рекла је Верица.
У организацији Удружења жена обољелих од рака дојке "Искра" и подршци Удружење за подршку женама "Хероине" из Београда, у Бањалуци почињу бројне активности које ће подсјетити колико је важно прегледати се, слушати своје тијело и бити хероина свог здравља.
На Тргу Крајине ће се 24. и 25. одржати караван "Твој преглед, твоја снага".
"Ту ће бити мобилни камион са ултразвуком, радиће наши радиолози прегледе и овим путем путем позивам све жене које буду у могућности да се јаве и дођу на превентивни преглед. Ми смо ослушкивали нашу жену како она нема времена за неки преглед па кад би отишла на преглед, ту су термини који се чекају. Ово ће бити буквално на лицу мјеста", рекла је Верица.
Она је истакла да је женама тешко да превазиђу страх од прегледа, али да се нада да су у Удружењу допринијели до свијести наше жене којој је све прече од здравља.
Позвала све здраве жене да закажу свој преглед на Тргу Крајине од 12:30 часова, без упутнице.
Позивом на хуманитарни број 1402 грађани могу поћи Удружењу "Искра" за будући рад.
