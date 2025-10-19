Нови фитнес тренд из Јапана: Једноставна рутина без опреме јача тијело и менталну отпорност

19.10.2025
Из Јапана долази фитнес тренд који спаја једноставност ходања и ефикасност интервалног тренинга. У питању је тзв. јапанско ходање.
Ова метода, заснована на смјењивању брзог и спорог хода, показала се као изузетно дјелотворна за побољшање кондиције, сагоријевање масти и подизање енергије, без напора који захтјевају интензивни тренинзи.
Ову методу су развили јапански научници прије скоро двије деценије, и од тада се користи као приступачан начин за побољшање кондиције, регулисање крвног притиска и шећера у крви, па чак и јачање мишића ногу. Кључ је у ритму: три минута бржег хода (око 70% од максималног напора) па три минута лаганог хода (око 40%). Циклус се понавља до укупно пола сата, таман довољно да се тијело покрене, а да не пређе границу исцрпљености.
Обично ходање је сјајан почетак, али временом његови ефекти могу да се ''изравнају“, тј. тијело се навикне и престане да напредује. Интервално ходање, с друге стране, стално изазива организам да се прилагођава. Тиме се активирају срце, плућа и мишићи у различитим фазама напора, што повећава аеробни капацитет и доприноси бољој циркулацији.
Љекари који се баве превентивном медицином кажу да је ово једна од најједноставнијих, а најдјелотворнијих метода за одржавање виталности, посебно код особа средњих и старијих година. Не захтјева опрему, теретану ни посебно окружење, само вољу и пар удобних патика.
Овај начин ходања је одличан за све који имају проблем да одрже мотивацију, за оне којима су зглобови осјетљиви или који не могу да трче, али желе да сагоре више калорија и ојачају тијело без ризика од повреде. Користи се чак и као дио програма за превенцију инсулинске резистенције и синдрома метаболизма, јер повољно дјелује на регулацију шећера и крвног притиска.
У оригиналном истраживању коришћени су интервали од по три минута, али то није ''чаробни број“. Ако вам је то превише, слободно крените са краћим циклусима, на примјер, минут бржег хода па три минута споријег. Битно је да се тијело постепено навикава и да покрет остане пријатан.
Занимљиво је да интервално ходање не јача само мишиће, већ и менталну отпорност. Психолози примјећују да овакав ритам - активност, па одмор, помаже нервном систему да боље ''подноси“ напор. Умјесто да се тијело исцрпи до тачке пуцања, учи да препознаје границу, да се опорави и да се поново покрене.
Јапански стил ходања показује да здравље не мора да долази из напорних тренинга и исцрпљујућих рутина. Довољно је само неколико минута свјесног ритма, убрзања и успоравања, да тијело добије прилику да ојача, а ум да се смири. Ова рутина не тражи ништа осим времена и досљедности, преноси Телеграф.
