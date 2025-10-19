Logo

Нови фитнес тренд из Јапана: Једноставна рутина без опреме јача тијело и менталну отпорност

19.10.2025

09:14

Коментари:

0
Нови фитнес тренд из Јапана: Једноставна рутина без опреме јача тијело и менталну отпорност
Фото: Unsplash

Из Јапана долази фитнес тренд који спаја једноставност ходања и ефикасност интервалног тренинга. У питању је тзв. јапанско ходање.

Ова метода, заснована на смјењивању брзог и спорог хода, показала се као изузетно дјелотворна за побољшање кондиције, сагоријевање масти и подизање енергије, без напора који захтјевају интензивни тренинзи.

Ову методу су развили јапански научници прије скоро двије деценије, и од тада се користи као приступачан начин за побољшање кондиције, регулисање крвног притиска и шећера у крви, па чак и јачање мишића ногу. Кључ је у ритму: три минута бржег хода (око 70% од максималног напора) па три минута лаганог хода (око 40%). Циклус се понавља до укупно пола сата, таман довољно да се тијело покрене, а да не пређе границу исцрпљености.

Trudnica

Здравље

Како се вратити у форму након порођаја: Три кључна савјета за губитак килограма

Зашто није исто као обично ходање

Обично ходање је сјајан почетак, али временом његови ефекти могу да се ''изравнају“, тј. тијело се навикне и престане да напредује. Интервално ходање, с друге стране, стално изазива организам да се прилагођава. Тиме се активирају срце, плућа и мишићи у различитим фазама напора, што повећава аеробни капацитет и доприноси бољој циркулацији.

Љекари који се баве превентивном медицином кажу да је ово једна од најједноставнијих, а најдјелотворнијих метода за одржавање виталности, посебно код особа средњих и старијих година. Не захтјева опрему, теретану ни посебно окружење, само вољу и пар удобних патика.

ILU-DIJETA-28082025

Здравље

Јесте ли чули за iDip: Ово је нови програм уз који се килограми топе

Коме ова метода највише користи

Овај начин ходања је одличан за све који имају проблем да одрже мотивацију, за оне којима су зглобови осјетљиви или који не могу да трче, али желе да сагоре више калорија и ојачају тијело без ризика од повреде. Користи се чак и као дио програма за превенцију инсулинске резистенције и синдрома метаболизма, јер повољно дјелује на регулацију шећера и крвног притиска.

Тренинг-11092025

Савјети

Ако ово радите прије тренинга, повећавате могућност за настанак повреда

Прилагодљиво и за потпуне почетнике

У оригиналном истраживању коришћени су интервали од по три минута, али то није ''чаробни број“. Ако вам је то превише, слободно крените са краћим циклусима, на примјер, минут бржег хода па три минута споријег. Битно је да се тијело постепено навикава и да покрет остане пријатан.

Занимљиво је да интервално ходање не јача само мишиће, већ и менталну отпорност. Психолози примјећују да овакав ритам - активност, па одмор, помаже нервном систему да боље ''подноси“ напор. Умјесто да се тијело исцрпи до тачке пуцања, учи да препознаје границу, да се опорави и да се поново покрене.

Јапански стил ходања показује да здравље не мора да долази из напорних тренинга и исцрпљујућих рутина. Довољно је само неколико минута свјесног ритма, убрзања и успоравања, да тијело добије прилику да ојача, а ум да се смири. Ова рутина не тражи ништа осим времена и досљедности, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

fitnes

hodanje

Trening

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Седам најбољих намирница за фит тијело након 50. године

Здравље

Седам најбољих намирница за фит тијело након 50. године

3 седм

0
Вратило јој се добро: Најпознатија шефица у БиХ зарадила огромну цифру

Друштво

Вратило јој се добро: Најпознатија шефица у БиХ зарадила огромну цифру

4 мј

0
Прехрамбене и фитнес навике које могу успорити метаболизам

Здравље

Прехрамбене и фитнес навике које могу успорити метаболизам

5 мј

0
Фитнес шампионка Амела Омановић ''покорила'' Црну Гору

Друштво

Фитнес шампионка Амела Омановић ''покорила'' Црну Гору

11 мј

0

Више из рубрике

Пронађена штетна хемикалија у четири врсте цуцли

Здравље

Пронађена штетна хемикалија у четири врсте цуцли

17 ч

0
Ових 7 намирница изненађујуће добро утичу на ваше зубе

Здравље

Ових 7 намирница изненађујуће добро утичу на ваше зубе

18 ч

0
Како се вратити у форму након порођаја: Три кључна савјета за губитак килограма

Здравље

Како се вратити у форму након порођаја: Три кључна савјета за губитак килограма

19 ч

0
Ојачајте имунитет природним састојцима, јаки и отпорни и у сезони грипа

Здравље

Ојачајте имунитет природним састојцима, јаки и отпорни и у сезони грипа

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

43

Спотифај добија бесплатан ТВ канал: Спрема се и партнерство са Нетфликсом

10

36

Бразилски предсједник позвао на јачање самосталности Латинске Америке

10

36

Навијачки обрачун у Илијашу: Повријеђено пет особа, разбијено 15 возила

10

32

Селена Гомез се огласила због Хејли, чини се да су милијардерке поново ''у рату''

10

25

Веома су осјетљиви на неслане шале: Хороскопски знакови које је најлакше увриједити

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner