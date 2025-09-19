Logo

Јесте ли чули за iDip: Ово је нови програм уз који се килограми топе

19.09.2025

19:25

Коментари:

0
Dijeta, hrana
Фото: Pixabay

Истраживачи са Универзитета Илиноис Urbana-Champaign развили су, у склопу своје нове студије индивидуализовани програм побољшања прехране (Individualized Diet Improvement Program (iDip)) и пратили 22 учесника који су слиједили њихов план прехране током 25 мјесеци.

Учесницима је савјетовано да повећају дневни унос протеина на 80 грама, а влакана на 20 грама. Такође су им препоручили да ограниче унос калорија на 1.500 дневно, што је велико смањење с обзиром на уобичајене препоруке од 2000 до 2.500 калорија, преноси 24сата.хр.

Према резултатима недавно објављеним у часопису Obesity Science & Practice, 41 % учесника iDip- изгубило је у просјеку 12,9 % своје тјелесне тежине након једне године што је врло позитивно.

Особе које су држале iDip дијету свакодневно су се вагале и учествовале су у едукативним програмима о прехрани, а имале су и појединачних савјетодавне састанке.

Око 59 % учесника изгубило је тек нешто више од 2 % своје почетне тежине након годину дана. Истраживачи вјерују да су они који су конзумирали више протеина и влакана имали најзначајнији губитак тежине.

Дијететичарка и нутриционисткиња, прва ауторка студије Минди Ли тврди да је “повећање уноса протеина и влакана уз истовремено смањење калорија потребно за оптимизацију сигурности и учинковитости дијета за мршављење”.

Истраживачки тим ипак признаје како су резултати истраживања ограничени због мале групе учесника и ограниченог периода проматрања. Но, стратегија мршављења која укључује прехрану с више влакана и протеина и мање калорија подржана је и у другим истраживањима.

Влакна су повезана с одрживом енергијом јер се пробављају спорије од других супстанци. У дебелом цријеву влакна потичу ослобађање хормона који смањују апетит. Будући да овај процес траје сатима, жудња између оброка је смањена.

American Heart Association препоручује најмање 25 до 30 грама влакана дневно како би се помогло у регулацији пражњења цријева, контроли шећера у крви и смањењу ризика од срчаних болести и можданог удара, али већина људи конзумира само око 15 грама дневно.

И док је брз губитак тежине обично повезан с губитком мишића, учесници iDip задржали су већину своје мишићне масе. За оне који су изгубили више од 5 % своје почетне тежине, 78 % изгубљене тежине била је масноћа, кажу истраживачи. За то је заслужна повећана конзумацију протеина, јер протеини помажу тијелу у задржавању мишићне масе, што затим побољшава метаболичку функцију. Препоручени унос протеина у прехрани је 0,8 грама по килограму тјелесне тежине. За особу од 68 килограма, то је 54 грама протеина дневно.

Водитељ истраживања Манабу Накамура, професор нутриционизма на УИУЦ тврди да су одговарајућа влакна и протеини још потребнији онима који користе лијекове за мршављење попут Оземпика који узрокују пад апетита, брз губитак тежине и потенцијално критичан губитак мишића. Популарност и лијекова за мршављење у облику инјекција расте. Међутим, кориштење ових лијекова када је унос хране јако ограничен изазваће озбиљне нуспојаве губитка мишића и костију осим ако се унос протеина не повећа током мршављења – додао је Накамура.

Подијели:

Тагови:

Дијета

Hrana

Trening

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ово је таксиста кога су насмрт претукли, ухапшен глумац и његов брат

Србија

Ово је таксиста кога су насмрт претукли, ухапшен глумац и његов брат

1 ч

0
Granica Granicni prelaz Hrvatska

Друштво

Нова правила за улазак у ЕУ: Сви држављани трећих земаља подлијежу дигиталној регистрацији

1 ч

0
Инклузивно игралиште у дворишту добојске школе поново у функцији

Градови и општине

Инклузивно игралиште у дворишту добојске школе поново у функцији

1 ч

0
Режим "брзе реакције" активиран, подигнути Ф-35

Свијет

Режим "брзе реакције" активиран, подигнути Ф-35

1 ч

0

Више из рубрике

Ових 6 намирница побољшава памћење послије 60. године

Здравље

Ових 6 намирница побољшава памћење послије 60. године

2 ч

0
Ruka, bol, zglob

Здравље

Болови у зглобовима могу указивати на недостатак овог минерала

6 ч

0
Брза Храна

Здравље

Бројање калорија не гарантује губитак килограма, ево и зашто

7 ч

0
Нови талас короне куца на врата: Љекари позивају на опрез

Здравље

Нови талас короне куца на врата: Љекари позивају на опрез

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

39

Одржана генерална проба војне параде ''Снага јединства''

20

38

Преслатки дјечак у српској цркви "украо" шоу на вјенчању родитеља

20

29

Нада Топчагић проговорила о трагедији на Јахорини

20

22

Ево зашто је Миљана Кулић спопала Филипа Ђукића! Има дебео разлог

20

15

Халид испричао анегдоту: ''Овако су се некада снимале пјесме''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner