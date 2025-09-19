Јесте ли чули за iDip: Ово је нови програм уз који се килограми топе

Учесницима је савјетовано да повећају дневни унос протеина на 80 грама, а влакана на 20 грама. Такође су им препоручили да ограниче унос калорија на 1.500 дневно, што је велико смањење с обзиром на уобичајене препоруке од 2000 до 2.500 калорија, преноси 24сата.хр.

Према резултатима недавно објављеним у часопису Obesity Science & Practice, 41 % учесника iDip- изгубило је у просјеку 12,9 % своје тјелесне тежине након једне године што је врло позитивно.

Особе које су држале iDip дијету свакодневно су се вагале и учествовале су у едукативним програмима о прехрани, а имале су и појединачних савјетодавне састанке.

Око 59 % учесника изгубило је тек нешто више од 2 % своје почетне тежине након годину дана. Истраживачи вјерују да су они који су конзумирали више протеина и влакана имали најзначајнији губитак тежине.

Дијететичарка и нутриционисткиња, прва ауторка студије Минди Ли тврди да је “повећање уноса протеина и влакана уз истовремено смањење калорија потребно за оптимизацију сигурности и учинковитости дијета за мршављење”.

Истраживачки тим ипак признаје како су резултати истраживања ограничени због мале групе учесника и ограниченог периода проматрања. Но, стратегија мршављења која укључује прехрану с више влакана и протеина и мање калорија подржана је и у другим истраживањима.

Влакна су повезана с одрживом енергијом јер се пробављају спорије од других супстанци. У дебелом цријеву влакна потичу ослобађање хормона који смањују апетит. Будући да овај процес траје сатима, жудња између оброка је смањена.

American Heart Association препоручује најмање 25 до 30 грама влакана дневно како би се помогло у регулацији пражњења цријева, контроли шећера у крви и смањењу ризика од срчаних болести и можданог удара, али већина људи конзумира само око 15 грама дневно.

И док је брз губитак тежине обично повезан с губитком мишића, учесници iDip задржали су већину своје мишићне масе. За оне који су изгубили више од 5 % своје почетне тежине, 78 % изгубљене тежине била је масноћа, кажу истраживачи. За то је заслужна повећана конзумацију протеина, јер протеини помажу тијелу у задржавању мишићне масе, што затим побољшава метаболичку функцију. Препоручени унос протеина у прехрани је 0,8 грама по килограму тјелесне тежине. За особу од 68 килограма, то је 54 грама протеина дневно.

Водитељ истраживања Манабу Накамура, професор нутриционизма на УИУЦ тврди да су одговарајућа влакна и протеини још потребнији онима који користе лијекове за мршављење попут Оземпика који узрокују пад апетита, брз губитак тежине и потенцијално критичан губитак мишића. Популарност и лијекова за мршављење у облику инјекција расте. Међутим, кориштење ових лијекова када је унос хране јако ограничен изазваће озбиљне нуспојаве губитка мишића и костију осим ако се унос протеина не повећа током мршављења – додао је Накамура.