Нова правила за улазак у ЕУ: Сви држављани трећих земаља подлијежу дигиталној регистрацији

Извор:

АТВ

19.09.2025

19:20

Коментари:

0

Док не дође до убрзане контроле на границама чекаће нас прави пакао. Сви држављани трећих земаља, што укључује и БиХ, подлијежу дигиталној регистрацији на границама. Нови систем постепено ће се примјењивати.

''Приликом првог уласка у Републику Хрватску, односно Европску Унију прикупљаће се биометријски подаци – отисци четири прста и фотографија лица, уз податке из пасоша. Ти ће се подаци похранити у систем и користити приликом сваког сљедећег преласка границе, а утврђивање ће се проводити поређењем фотографије лица с постојећим досијеом у систему'', саопштено је из МУП-а Републике Хрватске.

Era Ojdanic

Сцена

Ера Ојданић добио своју Кен лутку: Када је видите, плакаћете од смијеха

Возачи са којима смо разговарали кажу да се прије поласка на путовање спреме на чекање и да се никада не зна колико ће се задржати на граници. За нова правила углавном су чули.

Да ће гужве бити веће, свјесни су и y хрватском МУП-у, посебно у вријеме туристичких сезона. Управо тада на границама у километарским колонама чекало се и шест до осам часова. Иако промјена на граничним прелазима у БиХ неће бити и у Државној граничној служби спремају се за нова комшијска правила.

''Потенцијални проблеми могли би се односити на успоравање граничних процедура, посебно у првим мјесецима примјене система, када ће се и путници и надлежне службе прилагођавати новим правилима. Прелазак наших грађана у ЕУ преко граничних прелаза са Р. Хрватском, као чланицом ЕУ, подразумијеваће додатне провјере које могу утицати на проточност саобраћаја'', саопштено је из Државне граничне службе БиХ.

Vladimir Putin-15082025

Свијет

Путин: Производња неких врста оружја у Русији повећана 30 пута у посљедње двије године

Због додатних задржавања на граници у проблему су и превозници, који, кажу, ионако сатима чекају. Од примјене нових правила не очекују ништа добро. Само додатне сате проведене на прелазима и велике проблеме због електронског обрачунавања боравка у ЕУ.

''Са ранијом уредбом смо могли некако калкулисати да се не уписују сви дани. Сада ће се за један минут рачунати накнадни дан'', казао је Никола Грбић, предсједник Удружења превозника за унутрашњи и међународни транспорт Српске.

policija-kosovo-010925

Србија

Унук покушао да убије баку, завршио на неуропсихијатрији

Од превозника сазнајемо да су неки проблем предухитрили, па су se управо због дугих чекања, регистровали у земљама ЕУ. Колеге из струке запослене у БиХ и даље ће муку мучити.

Нова правила примјењиваће се корак по корак. План је да се од тада па у наредних 170 дана нови систем уласка и излазка у ЕУ почне у потпуности примјењивати. Из Хрватског МУП-а обећавају и додатне траке за путнике из трећих земаља.

На гранични прелаз Градишка скоро је немогуће доћи, а да не видите колоне и не забиљеже се дуга чекања на прелазак границе. Е, све те гужве на које смо се жалили у наредном периоду биће још веће. Тјешићемо се оним да ко чека тај и дочека, па ваљда ћемо и ми дочекати да након прикупљања података за држављаnе трећих земаља и олакшавања преласка границе, једног дана не чекамо и по неколико часова прелазак у ЕУ.

Гранични прелаз

EU

20

39

Одржана генерална проба војне параде ''Снага јединства''

20

38

Преслатки дјечак у српској цркви "украо" шоу на вјенчању родитеља

20

29

Нада Топчагић проговорила о трагедији на Јахорини

20

22

Ево зашто је Миљана Кулић спопала Филипа Ђукића! Има дебео разлог

20

15

Халид испричао анегдоту: ''Овако су се некада снимале пјесме''

