Прича која је потресла регион: Мајка оставила четверо дјеце и отишла без ријечи

Прича о четворо малишана и њиховом оцу Алмиру Мухићу, из Мрамора код Тузле, потресла је цијели регион. Мајка их је једноставно једног дана оставила, као да су старе ствари. Без ријечи. Најмлађе је још сисало.
Није се јавила мужу, нити сопственим родитељима. Отишла је код другог човјека и није ни питала за дјецу.
Тужна прича ове породице изазвала је снажну емоцију код људи широм региона, који су плакали док су читали о њиховој судбини, али су истовремено одлучили да пруже помоћ – донирајући храну, пелене, одјећу, дрва, угаљ и новац.
Кућа у којој до јуче није било основних ствари, одједном је постала мјесто гдје су долазили непознати људи спремни да помогну. Рођака Едита, која је покренула акцију помоћи, подијелила је у подкасту на YоуТубе каналу „Дијана Хоџић“ да породица сада има готово све што им је потребно – осим мајке.
У међувремену, Алмир је сазнао гдје је његова жена и да се преудала. Највише га боли начин на који је отишла, без ријечи и без интереса за дјецу.
''Најтеже ми је да малог научим на ову храну, јер га је она хранила, још је сисао… то ми је тешко. И стално размишљам – који је био разлог да то овако уради, без ријечи. То ми не излази из главе'', рекао је док је брисао сузе.
Људи добре воље су пожурили да помогну породици. Њихово најстарије дијете има девет година, а најмлађе тек нешто више од годину дана. Дјеца и даље вјерују да је мајка у болници. Старији вјероватно већ наслућују истину, али ћуте.
“Не плачем ја, то срце плаче”
Најмлађи је ових дана начинио своје прве кораке, кораке које његова мајка није видјела.
Ипак, породица некако опстаје и прилагођава се новој реалности. Прича о њима је објављена на јутјуб каналу “Дијана Хоџић” у нади да им обезбиједи сигуран дом. Покренута је акција прикупљања средстава како би им купила нову кућу или омогућила да остану у садашњој. Кућа у којој сада живе је само привремено рјешење и сваког дана могу бити исељени.
Алмир би желио да ради и зарађује, како је навикао, али сада не може да остави двоје најмлађе дјеце саме. Остаје му да се нада да ће ова прича добити срећан крај – да ће, и без мајке, дјеца одрасти у сигурном дому, окружена љубављу.
''Не плачем ја, то срце плаче'', каже Алмир.
Рекла да иде у болницу, искључила телефон и само нестала
Подсјетимо, Алмирова супруга је једног дана рекла да иде у болницу, искључила телефон и нестала.
Он ју је тражио у болници, пријавио случај полицији, али није било успјеха. Дјеца су била збуњена због њеног одласка. Најмлађе дијете, беба од годину дана, дозивало је мајку, а старији дјечак будио се усред ноћи надајући се да ће мајка ускоро ући кроз врата.
Прича о њима је објављена на Yоu Тubе каналу „Дијана Хоџић“, гдје је наведено да је породица до тог момента живјела нормално.
''Попили смо на балкону кафу када се она пожали на женске болести. ‘Морам се јавити доктору’. У 7.30 сати је изашла из куће. ‘Сад ћу се ја вратити’, рекла је. Отишла је код доктора, добила је упут за Градину. Рекла ми је да ће доћи до 11 сати. У 11 сати, ја јој напишем поруку: ‘Дијете плаче за тобом, гладно је’, а она мени одговара: ‘Нисам сама. Има пуно народа. Досадан си превише. Ајде ћао!’. И од те поруке она је блокирала телефон'', испричао је тада Алмир, пише Блиц.
