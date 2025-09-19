Огласио се метеоролог којег прати регион: Ево кад нам стиже јаче захлађење

19.09.2025
Марко Чубрило, метеоролог аматер чије прогнозе прати цијели регион, објавио је данас, 19. септембра, на свом Фејсбук налогу какво нам вријеме долази у наредном периоду.
Како је најавио, до средине сљедеће седмице суво и релативно топло, а онда се очекује погоршање и јаче захлађење.
"Ушли смо у највјероватније посљедњи љетни период времена за ову годину. Од данас па све до сљедеће сриједе ноћи ће бити свјеже, али ће дани бити сунчани и релативно топли. Дневни максимуми од +24 до +29, локално и око +32 степена Целзијуса. Ка нама ће циклон са центром над средишњом Европом у свом источном, топлом, сектору повлачити субтропски ваздух“, навео је он.
Како додаје, око сљедеће сриједе ће се центар тог циклона прво приближити Алпима, а затим и нама те ће услиједити јаче погоршање са кишом и грмљавинским пљусковима уз окретање вјетра на северозападни смер. До викенда постепено захлађење уз максимуме од +19 на западу до +29 на истоку региона, а за викенд осјетно хладније уз максимуме од +9 до +15 степени Целзијуса.
"Дјелује да нам после тога слиједи типичан 'јесењи' развој синоптике, до краја мјесеца вјероватно промјењиво и свјеже уз кишу, док би ново, јаче, погоршање било могуће око 3. октобра", написао је Чубрило те додао да нам је од данас, па до наредне сриједе, вјероватно посљедњи дах љета за ову годину.
