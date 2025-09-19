Logo

Огласио се метеоролог којег прати регион: Ево кад нам стиже јаче захлађење

19.09.2025

14:34

Коментари:

0
Огласио се метеоролог којег прати регион: Ево кад нам стиже јаче захлађење
Фото: Танјуг/АП

Марко Чубрило, метеоролог аматер чије прогнозе прати цијели регион, објавио је данас, 19. септембра, на свом Фејсбук налогу какво нам вријеме долази у наредном периоду.

Како је најавио, до средине сљедеће седмице суво и релативно топло, а онда се очекује погоршање и јаче захлађење.

"Ушли смо у највјероватније посљедњи љетни период времена за ову годину. Од данас па све до сљедеће сриједе ноћи ће бити свјеже, али ће дани бити сунчани и релативно топли. Дневни максимуми од +24 до +29, локално и око +32 степена Целзијуса. Ка нама ће циклон са центром над средишњом Европом у свом источном, топлом, сектору повлачити субтропски ваздух“, навео је он.

Владимир Путин 1

Свијет

Путин открио ко ће водити земљу послије њега

Како додаје, око сљедеће сриједе ће се центар тог циклона прво приближити Алпима, а затим и нама те ће услиједити јаче погоршање са кишом и грмљавинским пљусковима уз окретање вјетра на северозападни смер. До викенда постепено захлађење уз максимуме од +19 на западу до +29 на истоку региона, а за викенд осјетно хладније уз максимуме од +9 до +15 степени Целзијуса.

илу-ромео бекам-19092025

Сцена

Бекамов син прошетао пистом, фудбал више није за њега

"Дјелује да нам после тога слиједи типичан 'јесењи' развој синоптике, до краја мјесеца вјероватно промјењиво и свјеже уз кишу, док би ново, јаче, погоршање било могуће око 3. октобра", написао је Чубрило те додао да нам је од данас, па до наредне сриједе, вјероватно посљедњи дах љета за ову годину.

Подијели:

Таг:

Вријеме

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Зоран Тегелтија пуштен на кућно лијечење

Република Српска

Зоран Тегелтија пуштен на кућно лијечење

3 ч

1
Katarina M. Beč Masakr

Свијет

Ово је Катарина коју је убио отац Ненад у Бечу

3 ч

0
У Власеници отворена ликовна колонија "Бирач"

Култура

У Власеници отворена ликовна колонија "Бирач"

3 ч

0
Ruka, bol, zglob

Здравље

Болови у зглобовима могу указивати на недостатак овог минерала

3 ч

0

Више из рубрике

Ево како промјене времена утичу на наше здравље

Друштво

Ево како промјене времена утичу на наше здравље

3 ч

0
Из министарства исплаћено више од три милиона КМ премије

Друштво

Из министарства исплаћено више од три милиона КМ премије

7 ч

0
Visegrad Granicni prelaz

Друштво

АМС Српске поставио камере на још једном граничном прелазу

8 ч

0
Penzioneri

Друштво

Најављене добре вијести за пензионере

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

Ипак није издржала: Меган објавила занимљиву фотографију током Трампове посјете Британији

17

30

Снимак са свадбе згрозио интернет: “Првих 72 сата, развод је бесплатан”

17

30

Чекало се 88 година: Отворено мистериозно писмо некадашњег чехословачког предсједника

17

30

Нова пошаст стигла у Српску!

17

28

Стиже дигитални евро, банке и десничари су бијесни. Зашто?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner