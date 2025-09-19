Најављене добре вијести за пензионере

19.09.2025
Активни рад федералних власти у координацији с удружењима пензионера требао би ускоро резултирати усвајањем једног од најважнијих законских рјешења у подручју социјалне заштите.
Измјене и допуне Закона о пензионом и инвалидском осигурању, које доносе низ промјена у корист пензионера у ФБиХ, требале би заживјети од почетка идуће године, потврдио је у разговору за Вечерњи лист Аднан Делић, федерални министар рада и социјалне политике.
А она кључна новост, која вјероватно занима и највећи број пензионера, односи се на раст, односно усклађивање пензија. Делић је објаснио како је новим законским рјешењем предвиђено да се усклађивање врши два пута годишње, док би у том процесу требала бити примијењена нова формула за израчун у складу с повољнијим омјером просјечне плате и индекса раста потрошачких цијена.
Тај би омјер био 60:40 у укупном израчуну, при чему ће се увијек тражити рјешење које је повољније за пензионере, односно некада би просјечна плата учествовала са 60 одсто, а у ситуацији снажнијег раста цијена категорија цијена имала би постотак од 60 одсто. Тренутно се пензије усклађују 15. априла сваке године тако што се усклађивање врши у висини зброја 50 одсто постотка пораста потрошачких цијена и 50 одсто постотка пораста бруто домаћег производа у Федерацији у претходној години.
Новом формулом, уз већ наведену чињеницу да ће раст пензија бити два пута годишње, пензионере на њиховим рачунима чекају значајнији износи у односу на оне до сада. Но, о којем ће износу бити ријеч, у овом је тренутку незахвално прогнозирати. Подсјећамо, тренутно минимална пензија износи 599,28 КМ.
Делић је потврдио и како ће се увести и више нивоа најниже пензије, овисно о броју година раднога стажа, поједностављење процедура и јачање заштитних механизама како би се очувала стечена права пензионера. Тиме су, додао је, Влада и Министарство испунили све захтјеве представника пензионера.
Посебно је нагласио и како се стечена права неће умањивати, а новим законом прошириће се и права на накнаду трошкова покопа иза умрлог корисника пензије и на особе које су те трошкове сносиле, а не само на чланове уже породице.
У контексту других законских рјешења која морају пратити оно везано уз пензиони систем, треба упутити на измјене закона у подручју радног законодавства, а Делић притом открива и како се ради на новом законском рјешењу о посредовању у запошљавању и социјалној сигурности незапослених особа.
