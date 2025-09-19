Logo

Најављене добре вијести за пензионере

19.09.2025

08:45

Коментари:

0
Penzioneri
Фото: АТВ

Активни рад федералних власти у координацији с удружењима пензионера требао би ускоро резултирати усвајањем једног од најважнијих законских рјешења у подручју социјалне заштите.

Измјене и допуне Закона о пензионом и инвалидском осигурању, које доносе низ промјена у корист пензионера у ФБиХ, требале би заживјети од почетка идуће године, потврдио је у разговору за Вечерњи лист Аднан Делић, федерални министар рада и социјалне политике.

Кључна новост

А она кључна новост, која вјероватно занима и највећи број пензионера, односи се на раст, односно усклађивање пензија. Делић је објаснио како је новим законским рјешењем предвиђено да се усклађивање врши два пута годишње, док би у том процесу требала бити примијењена нова формула за израчун у складу с повољнијим омјером просјечне плате и индекса раста потрошачких цијена.

Радови на ауто-путу Бањалука - Београд

Градови и општине

Упозорење за возаче: Потпуна обустава саобраћаја на путу Приједор - Бањалука

Тај би омјер био 60:40 у укупном израчуну, при чему ће се увијек тражити рјешење које је повољније за пензионере, односно некада би просјечна плата учествовала са 60 одсто, а у ситуацији снажнијег раста цијена категорија цијена имала би постотак од 60 одсто. Тренутно се пензије усклађују 15. априла сваке године тако што се усклађивање врши у висини зброја 50 одсто постотка пораста потрошачких цијена и 50 одсто постотка пораста бруто домаћег производа у Федерацији у претходној години.

Новом формулом, уз већ наведену чињеницу да ће раст пензија бити два пута годишње, пензионере на њиховим рачунима чекају значајнији износи у односу на оне до сада. Но, о којем ће износу бити ријеч, у овом је тренутку незахвално прогнозирати. Подсјећамо, тренутно минимална пензија износи 599,28 КМ.

Најнижа пензија

Делић је потврдио и како ће се увести и више нивоа најниже пензије, овисно о броју година раднога стажа, поједностављење процедура и јачање заштитних механизама како би се очувала стечена права пензионера. Тиме су, додао је, Влада и Министарство испунили све захтјеве представника пензионера.

VIKTOR-ORBAN-170925

Свијет

Орбан жели да Будимпешта прогласи ''Антифу'' терористичком организацијом

Посебно је нагласио и како се стечена права неће умањивати, а новим законом прошириће се и права на накнаду трошкова покопа иза умрлог корисника пензије и на особе које су те трошкове сносиле, а не само на чланове уже породице.

У контексту других законских рјешења која морају пратити оно везано уз пензиони систем, треба упутити на измјене закона у подручју радног законодавства, а Делић притом открива и како се ради на новом законском рјешењу о посредовању у запошљавању и социјалној сигурности незапослених особа.

Подијели:

Таг:

Пензионери

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Развијен интернет за животиње: Папагаји језиком активирају чет, пси "цимају" власнике на видео позив

Наука и технологија

Развијен интернет за животиње: Папагаји језиком активирају чет, пси "цимају" власнике на видео позив

1 ч

0
Војска војници парада

Србија

Гашић: Све је спремно за војну параду ''Снага јединства''

1 ч

0
Раскомадао оца, па годинама примао пензију: Ево шта је рекао након језивог злочина

Регион

Раскомадао оца, па годинама примао пензију: Ево шта је рекао након језивог злочина

1 ч

0
Ово су симптоми упале панкреаса

Здравље

Ово су симптоми упале панкреаса

2 ч

0

Више из рубрике

Шокантни прописи: Пекмез законски не постоји, а мармелада је нешто сасвим друго

Друштво

Шокантни прописи: Пекмез законски не постоји, а мармелада је нешто сасвим друго

2 ч

0
Ево какво вријеме нас очекује наредних дана

Друштво

Ево какво вријеме нас очекује наредних дана

3 ч

0
Жестоке казне за бахате возаче у хитној процедури

Друштво

Жестоке казне за бахате возаче у хитној процедури

3 ч

0
Годишњица операције "Халијард"

Друштво

Годишњица операције "Халијард"

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

24

На ове ствари морате обратити пажњу ако се фарбате код куће

10

23

Празне полице у маркетима: Грађани забринути због несташице јаја

10

21

Уз помоћ ова два састојка побољшајте окус купус салате

10

16

Барена или димљена сланина, која је боља за здравље?

10

15

Октоберфест не престаје изненађивати: У понуди одрезак за 410 евра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner