Ево какво вријеме нас очекује наредних дана

19.09.2025

07:07

Коментари:

0
Ево какво вријеме нас очекује наредних дана
Фото: АТВ

Након ведрог и свјежег јутра, данас ће у Републици Српској бити претежно сунчано и врло топло.

Понегдје уз ријеке и по котлинама пролазна јутарња магла.

Вјетар слаб до умјерен, у Херцеговини повремено и појачан сјеверних смјерова, прогноза је Републичког хидрометеоролошког завода.

Минимална температура од 7 до 13 степени, на југу до 15, у вишим предјелима на истоку од 3 степена Целзијуса. Максимална температура од 26 до 31, у вишим предјелима од 20 степени Целзијуса.

полиција-Република Српска-знак стоп

Друштво

Жестоке казне за бахате возаче у хитној процедури

Сутра ујутро и даље свјеже. Дању претежно сунчано и врло топло, понегдје и вруће уз пролазну облачност у Крајини касније послијеподне и увече.

Минимална температура од 9 до 16, у вишим предјелима од 4 степена, максимална од 28 до 33, у вишим предјелима од 23 степена Целзијуса.

avion

Свијет

Контролор лета заспао, авион морао да кружи 20 минута

У недјељу претежно сунчано уз малу до умјерену облачност и врло топло, понегдје и вруће.

Минимална температура од 11 до 17, у вишим предјелима од 6 степени, максимална од 29 до 34, у вишим предјелима од 24 степена Целзијуса.

halijard

Друштво

Годишњица операције "Халијард"

У понедјељак претежно сунчано уз малу до умјерену облачност и врло топло, понегдје и вруће. Послијеподне пролазна облачност у Крајини.

Минимална температура од 12 до 17, у вишим предјелима од 7 степени, максимална од 30 до 35, у вишим предјелима од 24 степена Целзијуса.

Неке прогнозе указују на то да је јача промјена времена могућа око 25. септембра, када би уз значајније захлађење било и кише.

Вријеме

Коментари (0)
