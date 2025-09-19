Logo

Контролор лета заспао, авион морао да кружи 20 минута

19.09.2025

07:06

Контролор лета заспао, авион морао да кружи 20 минута
Фото: Pexels

Авион компаније Ер Корзика нашао се у бизарном инциденту 15. септембра када је морао да кружи око аеродрома Ајачио Наполеон Бонапарта (АЈА) јер је контролор летења – заспао у торњу

Лет XK777 из Париза (Орли) према Ајачију био је принуђен да сачека готово 20 минута док запослени на аеродрому нису успјели да пробуде контролора и омогуће сигурно слијетање.

halijard

Друштво

Годишњица операције "Халијард"

Авион типа Ербас А320нео (регистрација F-HXKJ), стар шест година, полетиео је из Париза са закашњењем и требало је да слети у Ајачио у 23:25. Током снижавања на око 15.000 стопа пилоти су примијетили да свјетла писте нису укључена и да нема одговора из контролног торња. Посада је затим ушла у круг чекања (холдинг), а капетан је касније изјавио да у својој дугој каријери никада није доживио сличну ситуацију.

Путници, према писању листа Corse-Matin, неочекивану ситуацију прихватили су са дозом хумора, док је кабинско особље настојало да одржи мирну атмосферу у авиону.

Како радио-веза није успостављена, пилоти су контактирали аеродромску ватрогасну службу. Пошто контролор и даље није реаговао, у акцију је укључена и полиција. Због безбједносних процедура приступ торњу је био успорен, али је контролор на крају пронађен како спава за радним столом. Тек након буђења комуникација је обновљена, писта освијетљена и авион је у 00:35 безбједно слетио.

policija njemacka

Свијет

У Берлину пронађене двије бомбе: Наређена хитна евакуација

Француска Дирекција за цивилно ваздухопловство (ДГАЦ) саопштила је да је контролор тестиран на алкохол и дрогу, при чему су резултати били негативни. Ипак, покренута је истрага која би требало да утврди одговорност и евентуалне санкције, пише Aero.rs.

