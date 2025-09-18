Након страховитог земљотреса стигло упозорење на цунами

Извор:
Земљотрес јачине 7,8 степени према Рихтеру погодио је полуострво Камчатка у Русији.
Потрес је снажно затресао Камчатку, а осјетио се чак и до сјеверних дијелова Јапана, преноси Б92.
Званичници су издали упозорење на цунами за источну обалу полуострва Камчатка.
Damage already reported in #Russia’s Petropavlovsk-Kamchatsky after a magnitude 7.8 earthquake hit the far east city tonight. — Hamdan News (@HamdanWahe57839) September 18, 2025
Multiple reports of heavy shaking and damage to concrete buildings are coming in. pic.twitter.com/TYukPoV7au
- Издато је упозорење на цунами за источну обалу полуострва. Становништво је упозорено - саопштио је гувернер Владимир Солодов на платформи Телеграм.
