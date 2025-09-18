Logo

Након страховитог земљотреса стигло упозорење на цунами

Извор:

Б92

18.09.2025

22:58

Фото: Принтскрин/Јутјуб

Земљотрес јачине 7,8 степени према Рихтеру погодио је полуострво Камчатка у Русији.

Потрес је снажно затресао Камчатку, а осјетио се чак и до сјеверних дијелова Јапана, преноси Б92.

Званичници су издали упозорење на цунами за источну обалу полуострва Камчатка.

- Издато је упозорење на цунами за источну обалу полуострва. Становништво је упозорено - саопштио је гувернер Владимир Солодов на платформи Телеграм.

