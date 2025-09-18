Хеликоптер у ком су били Трамп и Меланија принудно слетио

Извор:
Телеграф
18.09.2025
22:10
Коментари:0
Хеликоптер у ком су били амерички предсједник Доналд Трамп и његова супруга Меланија је принудно слетио.
Предсједнички хеликоптер је имао хидраулични проблем на путу од Чекерса до лондонског аеродрома Станстед.
Портпаролка Бијеле куће Каролина Ливит се огласила саопштењем.
Свијет
Шта су заправо безбједносне гаранције за Украјину
"Због мањег хидрауличног проблема и из предострожности, пилоти су слетјели на локални аеродром прије него што су стигли до аеродрома Станстед", навела је она.
Она је додала да је предсједнички пар затим превезен помоћним хеликоптером и да су се безбједно укрцали у авион за САД.
Trump forced to transfer helicopters after Marine One suffers 'minor hydraulic issue' in UK— Multi⚡️Streaming (@Multi_Streaming) September 18, 2025
President and first lady safely transfer to support helicopter after hydraulic issue
Alexandra Koch By Alexandra Koch Fox News September 18, 2025 3:20pm EDT https://t.co/RAjJCndCHL
(Телеграф)
Најновије
Најчитаније
22
39
22
36
22
33
22
25
22
24
Тренутно на програму