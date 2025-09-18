Logo

Хеликоптер у ком су били Трамп и Меланија принудно слетио

Извор:

Телеграф

18.09.2025

22:10

Коментари:

0
Фото: Tanjug/Ap/Luis M. Alvarez

Хеликоптер у ком су били амерички предсједник Доналд Трамп и његова супруга Меланија је принудно слетио.

Предсједнички хеликоптер је имао хидраулични проблем на путу од Чекерса до лондонског аеродрома Станстед.

Портпаролка Бијеле куће Каролина Ливит се огласила саопштењем.

kremlj moskva

Свијет

Шта су заправо безбједносне гаранције за Украјину

"Због мањег хидрауличног проблема и из предострожности, пилоти су слетјели на локални аеродром прије него што су стигли до аеродрома Станстед", навела је она.

Она је додала да је предсједнички пар затим превезен помоћним хеликоптером и да су се безбједно укрцали у авион за САД.

(Телеграф)

Доналд Трамп

Меланија Трамп

helikopter

prinudno slijetanje

