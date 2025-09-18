Logo

Разоран земљотрес погодио Русију: Издато хитно упозорење

Извор:

Агенције

18.09.2025

21:49

Коментари:

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Фото: Printscreen/Youtube

Снажан земљотрес јачине 7,8 степени према Рихтеру погодио је Камчатку.

Издато је упозорење за цунами.

Земљотрес је жестоко потресао полуострво Камчатка, а осјетио се до сјевера Јапана.

За сада нема информација о штети и страдалима.

Подијели:

Тагови:

Земљотрес

Русија

cunami

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Заборавите Грчку и Хрватску: Туристкиња открила гдје се једе за мало новца

Свијет

Заборавите Грчку и Хрватску: Туристкиња открила гдје се једе за мало новца

1 ч

0
Бањалука остаје у мраку: Сутра без струје ове улице и насеља

Бања Лука

Бањалука остаје у мраку: Сутра без струје ове улице и насеља

56 мин

0
Шта су заправо безбједносне гаранције за Украјину

Свијет

Шта су заправо безбједносне гаранције за Украјину

1 ч

0
Носите углавном црну одјећу? Ево шта то говори о вама

Занимљивости

Носите углавном црну одјећу? Ево шта то говори о вама

1 ч

0

Више из рубрике

Заборавите Грчку и Хрватску: Туристкиња открила гдје се једе за мало новца

Свијет

Заборавите Грчку и Хрватску: Туристкиња открила гдје се једе за мало новца

1 ч

0
Шта су заправо безбједносне гаранције за Украјину

Свијет

Шта су заправо безбједносне гаранције за Украјину

1 ч

0
Протести у Француској: Приведено више од 300 људи током демонстрација

Свијет

Протести у Француској: Приведено више од 300 људи током демонстрација

1 ч

0
Erika Kirk, udovica Čarlija Kirka

Свијет

Киркова жена постала шефица његове конзервативне организације: "Настављамо"

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

39

Минић открио: Нудио сам министарство Херцеговцу

22

36

Само у Бањалуци: Гранама означен проваљен шахт на путу

22

33

Ужас у Француској: Полиција испалила 6 хитаца у мушкарца – напао их мачетом

22

25

САД уложиле вето на Нацрт резолуције СБ УН о окончању рата у Појасу Газе

22

24

Америка уложила вето на резолуцију о прекиду ватре у Гази

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner