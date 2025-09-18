Разоран земљотрес погодио Русију: Издато хитно упозорење

Извор:
Снажан земљотрес јачине 7,8 степени према Рихтеру погодио је Камчатку.
Издато је упозорење за цунами.
Земљотрес је жестоко потресао полуострво Камчатка, а осјетио се до сјевера Јапана.
Again !!— TifaniesweTs (@TifaniesweTs) September 18, 2025
❗️ Magnitude 7.8 EARTHQUAKE strikes Russia’s Petropavlovsk-#Kamchatsky
The latest in a series of massive quakes to hit the Kamchatka region
TSUNAMI advisory issued
RT pic.twitter.com/s4X73gfUGn
За сада нема информација о штети и страдалима.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) September 18, 2025
Magnitude 7.8 earthquake hits eastern Russia, just off Kamchatka’s coast.
A tsunami warning was just issued pic.twitter.com/jHwtv4o3pz
