Logo

Протести у Француској: Приведено више од 300 људи током демонстрација

18.09.2025

21:07

Коментари:

0
Протести у Француској: Приведено више од 300 људи током демонстрација
Фото: Tanjug / AP

Више од 300 људи приведено је током масовних демонстрација широм Француске против мјера штедње, изјавио је вршилац дужности министра унутрашњих послова Бруно Ретајо.

"До сада је приведено 309 особа, а 134 су задржане. Очигледно је да ће се ове бројке промијенити", рекао је Ретајо на конференцији за новинаре.

Стотине хиљада људи учествовале су широм земље у демонстрацијама против мјера штедње.

пријетеће поруке

Друштво

У српском селу освануле пријетеће поруке: "Убиј Србина" и "За дом спремни"

Демонстранти захтијевају да предсједник Емануел Макрон и нови премијер Себастијан Лекорну одустану од планираних буџетских резова.

Демонстранти и синдикати позвали су на укидање фискалних планова претходне владе, на већа улагања у јавне услуге, повећање пореза за богате и на поништавање непопуларне реформе због које људи морају да раде дуже да би добили пензију, преноси Срна.

Подијели:

Тагови:

Француска

Протести

demonstracije

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У српском селу освануле пријетеће поруке: "Убиј Србина" и "За дом спремни"

Друштво

У српском селу освануле пријетеће поруке: "Убиј Србина" и "За дом спремни"

1 ч

0
Филмски покушај пљачке у Бањалуци: Лопов се запетљао у завјесу, са власником испао кроз прозор

Хроника

Филмски покушај пљачке у Бањалуци: Лопов се запетљао у завјесу, са власником испао кроз прозор

1 ч

0
Erika Kirk, udovica Čarlija Kirka

Свијет

Киркова жена постала шефица његове конзервативне организације: "Настављамо"

1 ч

0
Возило Н1 ударило полицајца на мотору

Србија

Возило Н1 ударило полицајца на мотору

1 ч

0

Више из рубрике

Erika Kirk, udovica Čarlija Kirka

Свијет

Киркова жена постала шефица његове конзервативне организације: "Настављамо"

1 ч

0
Трампу сервирали ово на свечаној вечери, али је одмах одбио

Свијет

Трампу сервирали ово на свечаној вечери, али је одмах одбио

1 ч

0
Макрон најавио увођење санкција Ирану

Свијет

Макрон најавио увођење санкција Ирану

2 ч

0
Израел поново напао Либан

Свијет

Израел поново напао Либан

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

39

Минић открио: Нудио сам министарство Херцеговцу

22

36

Само у Бањалуци: Гранама означен проваљен шахт на путу

22

33

Ужас у Француској: Полиција испалила 6 хитаца у мушкарца – напао их мачетом

22

25

САД уложиле вето на Нацрт резолуције СБ УН о окончању рата у Појасу Газе

22

24

Америка уложила вето на резолуцију о прекиду ватре у Гази

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner