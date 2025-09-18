Протести у Француској: Приведено више од 300 људи током демонстрација

18.09.2025
21:07
Више од 300 људи приведено је током масовних демонстрација широм Француске против мјера штедње, изјавио је вршилац дужности министра унутрашњих послова Бруно Ретајо.
"До сада је приведено 309 особа, а 134 су задржане. Очигледно је да ће се ове бројке промијенити", рекао је Ретајо на конференцији за новинаре.
Стотине хиљада људи учествовале су широм земље у демонстрацијама против мјера штедње.
Демонстранти захтијевају да предсједник Емануел Макрон и нови премијер Себастијан Лекорну одустану од планираних буџетских резова.
Демонстранти и синдикати позвали су на укидање фискалних планова претходне владе, на већа улагања у јавне услуге, повећање пореза за богате и на поништавање непопуларне реформе због које људи морају да раде дуже да би добили пензију, преноси Срна.
