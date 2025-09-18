Трампу сервирали ово на свечаној вечери, али је одмах одбио

18.09.2025
20:44
Коментари:0
Свечана вечера у част доласка предсjедника Доналда Трампа, одржана синоћ у раскошној сали Светог Ђорђа у дворцу Виндзор, била је догађај за памћење - богат мени, врхунска вина и посебно осмишљени коктели обиљежили су гламурозно вече.
Међутим, док су гости уживали у француским специјалитетима и софистицираним пићима, један детаљ није прошао непримјећено - амерички предсједник није ни окусио алкохол.
За ову прилику, бармени су креирали посебан коктел под називом "Трансатлантски Виски Сауер", осмишљен као симбол пријатељства између Велике Британије и САД-а. Овај коктел је, како је описано, спој "димљене дубине вискија Johnnie Walker Black и освјежавајуће цитрусне ноте мармеладе", са пјеном од пекана и препеченим колачићем у облику звијезде - својеврсн омаж америчком "с'морес" слаткишу.
Краљевска породица се видно потрудила да сваки детаљ носи своју захвалницу и предаје пажњу предсједнику и његовој супрузи. Тако, "коктел пријатељства" прво је пристигао пред њима. Међутим, Трамп га је одмах одбио.
Разлог за то није хир, већ породична трагедија која га је заувијек одвратила од алкохола.
Предсједник Трамп, сада 79-годишњак, још 2016. године изјавио за Фокс Њуз: "Никада нисам попио ниједно пиће." Одлука да у потпуности избјегава алкохол потекла је из дубоке личне трауме: његов старији брат, Фред Трамп Млађи, борио се с алкохолизмом током већег дијела свог живота и преминуо 1981. године, у 42. години.
"Био је то веома тежак период. Ако не почнеш, никада нећеш имати проблем. Ако почнеш, можда хоћеш. А то је веома тешко зауставити", испричао је Трамп, преноси Она.
У интервјуу за "Тhe Washington Post" 2019. године, Трамп је отворено говорио о посљедицама које је братова борба оставила на њега:
"Био је толико лијеп човјек... А онда сам видио како га је алкохол физички уништавао. И то ме је дубоко погодило."
Иако је Фред више пута био лијечен, укључујући и боравке у рехабилитационим центрима, није успио да се избори са зависношћу. Предсједник Трамп се сјећа тренутка када је посјетио брата у болници:
"Питао сам га: 'Да ли ти се свиђа укус? Зашто пијеш?' Није знао да објасни. Једноставно - волио је."
