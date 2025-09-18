Рукометаши Слоге заблистали на европској сцени

Извор:
Рукометаши добојске Слоге заблистали су првој рунди ЕХФ Европског купа елиминисавши, са двије побједе, литвански Гранитас. Дејан Василић, шеф Слогиног стручног штаба пун је хвале на рачун онога што је екипа пружила у уводном двомечу на европској сцени.
Наредни европски ривал им је летонски Тенакс Добел, а до прве утакмице у којој ће Слога поново бити домаћин у Градишци остало је нешто мање од мјесец дана. У добојској екипи увјерени су да могу до наредне рунде, а форму ће наставити да подижу кроз напоран рад на тренингу. С нестрпљењем Слогини рукометаши дочекују и почетак нове сезоне на овдашњим теренима. Циљеви су, кажу, јасни.
Стручни штаб хвали играче који су пуни мотива да остваре добре резултате и у новој сезони, а Дејана Василића радује што је окосница екипа остала на окупу.
Оно што брине табор Слоге, али и остале клубове је што и даље не знају када ће почети нова сезону у Премијер лиги што је стара бољка која се изнова понавља, а све због размирица унутар Рукометног савеза БиХ, а због којег цех и овај пут, ни криви ни дужни, плаћају клубови.
