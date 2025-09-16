Гатачки џудисти незаустављиви – поново се окитили медаљама

16.09.2025
Џудо клуб „Гацко“ је на турниру „Академик Опен“ у Никшићу на коме је учествовало 47 клубова са укупно 550 такмичара,освојио три златне, 6 сребрних и 9 бронзаних медаља:
Гаћани су се у јакој конкуренцији представили са 28 такмичара и у укупном пласману заузели високо пето мјесто.
Сребро: Гаврило Којовић, Василије Антељ, Екатарина Елез, Милош Братић, Софија Рончевић, Ангелина Елез
Бронза: Милан Којовић, Николина Божић, Петар Поповић, Тијана Тепавчевић, Александар Давидовић, Алекса Тепавчевић, Симонида Гајић, Александар Аџић, Јован Топаловић
Предсједник Џудо клуба „Гацко“ Радомир Супић изјавио је „да су остварени резултати наставак добрих вијести за клуб“. Он је подсјетио да је у претходном периоду клуб забиљежио успјех и на међународној сцени, гдје су освојена двије балканске медаље, а да се у овом тренутку активно припремају за друго Балканско првенство. Како је истакао, иако је била пауза, била је активно испуњена учешћем на камповима, док се тренажни процес наставља у уобичајеним терминима.
Супић је честитао такмичарима и тренеру, нагласивши да клуб наставља са радом у истом духу, његујући дисциплину, заједништво и жељу за новим медаљама. Додао је да управа дјелује као јединствен тим који усмјерава клуб ка новим достигнућима, а најавио је и почетак нове такмичарске сезоне са акцентом на припремама за предстојећа републичка и државна првенства. Том приликом упутио је позив свим заинтересованим да се упишу у Џудо клуб „Гацко“. Упис се врши уторком и четвртком од 20 до 21 час
