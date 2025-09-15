Logo
Large banner

Преминуо легендарни џудиста

Извор:

Телеграф

15.09.2025

13:24

Коментари:

0
Преминуо легендарни џудиста
Фото: Pixabay

Славко Обадов, један од најуспешнијих џудиста у историји југословенског спорта и први освајач олимпијске медаље за џудо репрезентацију Југославије, умро је у 77. години живота, објавила је његова породица на друштвеним мрежама.

Обадов је рођен је 12. јула 1948. године у Земуну, на Олимпијским играма у Монтреалу 1976. године освојио је бронзану медаљу, што је уједно била и прва олимпијска медаља за југословенски џудо. На ОИ је наступао три пута.

Током каријере, Обадов је освојио више од 80 медаља на домаћим и међународним такмичењима, а након повлачења из такмичарског спорта, посветио се академској и тренерској каријери.

ILU-MOTOR-150925

Србија

Мотоциклиста погинуо уочи рођендана: Породица помјерила сахрану за један дан, разлог је претужан

Дипломирао је на Факултету за физичку културу и спорт у Новом Саду, гдје је завршио и магистарске студије. Као професор, извео је више од 150 дипломаца основних студија, 11 магистара и два докторанта. Објавио је више од 120 научних радова, три универзитетска уџбеника и четири монографије.

"Највећа ми је част што сам за југословенски џудо спорт освојио прву олимпијску медаљу. Такође сам поносан и на чињеницу да сам први грађанин и спортиста Новог Сада, који је у индивидуалном спорту освојио олимпијску медаљу", рекао је Обадов у једној од својих изјава.

Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: НАТО ратује против Русије

Џудо савез Југославије га је више пута проглашавао за најбољег џудисту државе, а био је и носилац националног признања Републике Србије.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Таг:

преминуо спортиста

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мотоциклиста погинуо уочи рођендана: Породица помјерила сахрану за један дан, разлог је претужан

Србија

Мотоциклиста погинуо уочи рођендана: Породица помјерила сахрану за један дан, разлог је претужан

3 ч

0
Нуждић: Процес трагања за несталим Србима исполитизован на нивоу БиХ

Република Српска

Нуждић: Процес трагања за несталим Србима исполитизован на нивоу БиХ

3 ч

0
Fotografija hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci

Бања Лука

Бањалука спремила неугодно изненађење возачима

3 ч

2
Овом знаку паре ускоро стижу са свих страна

Занимљивости

Овом знаку паре ускоро стижу са свих страна

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

54

Ђоковић: Биће тужно и емотивно кад напустим тенис

16

49

ФБИ: Пронађен кључни доказ у случају убиства Чарлија Кирка!

16

49

Драма траје у Србији: Убио мушкарца и запалио му куће, полиција преговара са убицом

16

46

Кошарац: Срби имају право на једну јединствену државу на Балкану

16

42

Познати водитељ Такер Карлсон о убиству Чарлија Кирка: ''Потребан нам је ред, немамо га''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner