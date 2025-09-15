Logo
Мотоциклиста погинуо уочи рођендана: Породица помјерила сахрану за један дан, разлог је претужан

Извор:

Курир

15.09.2025

13:20

Мотоциклиста погинуо уочи рођендана: Породица помјерила сахрану за један дан, разлог је претужан
Фото: Unsplash

У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у близини Књажевца погинуо је возач мотора из оближњег мјеста стар 28 година.

До несреће је дошло 12. септембра у близини села Доње Зуниче, на магистралном путу Зајечар - Књажевац.

"У вечерњим сатима, младић је кренуо из правца Књажевца ка Зајечару. Међутим, путничко возило са приколицом се полукружно окретало на магистралном путу. Мотоциклиста који је возио по прописима је налетио на бочни дио возила и настрадао на лицу мјеста", каже извор Курира.

nuzdic

Република Српска

Нуждић: Процес трагања за несталим Србима исполитизован на нивоу БиХ

Након обдукције, сахрана је требала бити јуче. Међутим, породица је ипак данас сахранила настрадалог мотоциклисту.

"Највољенији су за један дан померили последњи испраћај овог недужног младог човека да му сахрана не би била баш на дан рођендана када је требао да напуни 29 година. Нису имали снаге за то", каже наш саговорник.

