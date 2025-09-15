Нуждић: Процес трагања за несталим Србима исполитизован на нивоу БиХ

Извор:
Вршилац дужности директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица Виктор Нуждић рекао је да је трагање за насталим Србима у застоју јер је овај процес који је требао бити хуман исполитизован на нивоу БиХ.
"Процес тражења несталих лица српске националности уско је повезан са нерадом правосудних институција на нивоу БиХ", рекао је Нуждић новинарима у Бањалуци испред Храма Христа Спаситеља гдје је присуствовао помену поводом обиљежавања Дана погинулих и несталих Републике Српске.
Нуждић је истакао да су процеси који су се водили пред Судом БиХ поразни за српски народ јер је тек 14 одсто злочина над Србима процесуирано.
Он је указао и на то да је суђење за ратне злочине над Србима уско повезан и са процесом тражења несталих Срба, истичући да се са списка несталих из Републике Српске још трага за више од 1.600 несталих војника и цивила.
Супруга погинулог борца Војске Републике Српске Ружица Пејић из Возуће рекла је новинарима да се данас са великом тугом сјећа погибије свог супруга и 11 његових најближих сродника које су муџахедини на најзвјерскији начин убили 10. септембра 1995. године на Возући.
Она је навела да је од посмртних остатака супруга 2008. године успјела пронаћи само лобању која је идентификована и сахрањена, али никада и остале дијелове тијела.
