15.09.2025
НАТО дефакто води рат против Русије, то је очигледно, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
„НАТО ратује против Русије. То је очигледно и не захтијева никакве додатне доказе. НАТО је дефакто укључен у овај сукоб“, рекао је Песков новинарима.
