Посљедња ријеч технологије: Изграђена нова фабрика у Лакташима

Извор:
Глас Српске
15.09.2025
13:02
Коментари:1
Италијанска компанија "PMP Industries", која двије деценије послује у Српској, изградила је фабрику у Пословној зони Александровац у Лакташима, а до краја године планира завршетак тестирања и почетак производње дијелова радних машина.
Ова компанија, која има погоне широм свијета, од Италије до Кине и Индије, у Александровцу покреће производњу дијелова радних машина, укључујући пумпе високог притиска и електропогоне за електромашине.
Генерални директор фирме "PMP Drive Systems", која послује у саставу италијанске компаније, Бранислав Бањац рекао је за "Глас" да је ријеч о сложеним постројењима која нису само постављена у објекат већ чине његов саставни дио.
- У августу смо извели прво тестирање опреме и постројења, које је прошло успјешно. Тренутно радимо ситне корекције на опреми које смо уочили након првог тестирања. Упоредо тече други круг тестирања, односно пробна производња дијелова, а у наредном периоду планирамо и свечано отварање - рекао је Бањац.
Република Српска
Познато здравствено стање Зорана Тегелтије
Он је нагласио да је италијанска групација свјетски лидер у производњи редуктора, хидрауличних пумпи и других компоненти за радне машине у различитим индустријским секторима, од пољопривреде до грађевинарства.
- У Александровцу ћемо до краја године покренути постројење за производњу одливака за те машине. Након тога планирамо другу фазу, машинску обраду одливака и испоруку нашим компанијама у Италији и другим партнерима. У трећој фази, у наредним годинама, планирамо и монтажу самих производа који се тренутно праве у Италији - додао је Бањац.
Италијански инвеститор присутан је у Српској још од 2006. године, када је купио 50 одсто плус једну акцију тадашње фирме "Јелшинград" у Градишци, а потом постао и њен стоодстотни власник. Након успјешне приватизације "ПМП Јелшинград" је постао респектабилна фирма призната на међународном тржишту, што је био један од разлога да компанија поново улаже у Српску. Вриједност само прве фазе инвестиције у Лакташима процјењује се на око 60 милиона марака.
Циљ је, како каже Бањац, да у наредних пет година од почетка инвестиције покрену и изграде још једну фабрику од 11.000 квадрата која би служила за машинску обраду.
- Ријеч је о технолошки веома захтјевној инвестицији, због чега је потребно више година да прича буде заокружена - казао је Бањац.
Бања Лука
Мијењају се паркинг зоне у Бањалуци: Ево шта то значи
Он је подсјетио да ће у првој фази бити запослено око 100 радника, а број запослених ће се повећавати како буду завршаване наредне фазе, наводећи да тренутно имају 30 радника, колико је потребно за тестирања.
- Све што радимо иде на инострано тржиште. Наше фабрике у Азији покривају источна тржишта, док европске фабрике углавном производе за европско и сјеверноамеричко тржиште - рекао је Бањац.
Бранислав Бањац је посебно истакао значај сарадње са локалном заједницом, укључујући Средњошколски центар у Лакташима, у коме ће се школовати машински електротехничари, што ће бити од користи не само њиховој компанији већ и другим привредним субјектима у региону.
- Обука и припрема квалификованих радника је вишегодишњи процес, али смо увјерени да ће нам омогућити да остваримо све планиране фазе производње - рекао је Бањац.
Република Српска
4 ч0
Здравље
5 ч0
Регион
5 ч0
Друштво
6 ч0
Најновије
Најчитаније
17
05
17
04
16
54
16
49
16
49
Тренутно на програму