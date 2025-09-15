Logo
Познато здравствено стање Зорана Тегелтије

АТВ

15.09.2025

12:49

Познато здравствено стање Зорана Тегелтије
Директор Управе за индиректно опорезивање БиХ Зоран Тегелтија, који је јуче повријеђен, у стабилном је стању и није витално угрожен изјавио је директор Универзитетско-клиничког центра Републике Српске Владо Ђајић.

Према његовим ријечима, урађени контролни налази након чега је из Клинике за анестезију и интензивно лијечење премјештен на Клинику за општу и абдоминалну хирургију.

"Примљен је у нашу установу због повреда задобијених при паду са квада. Пацијент је тренутно стабилних виталних параметара и у току је примјена терапијских протокола, те остаје на даљем праћењу и лијечењу у овој Клиници", навео је Ђајић.

Зоран Тегелтија

