Logo
Large banner

Приведена мајка тек рођене бебе

Извор:

Телеграф

15.09.2025

12:16

Коментари:

0
Приведена мајка тек рођене бебе
Фото: Pixabay

Полиција у Сурчину привела је М.С. (36) мајку бебе од 15 дана која је била пијана и правила неред у кући, сазнаје "Телеграф.рс".

Незванично, њој је писана прекршајна пријава и задржана је у полицији.

Policija FBiH

Хроника

Тежак удес у БиХ: Аутом ударио три пјешака

Према нашим информацијама, М.С. је након привођења у полицији у крви имала више од два промила алкохола у крви.

"Полицију је позвала мајка од породиље. Према њеним ријечима кћерка од када је добила бебу често је пијана и тако није у могућности да брине о новорођенчету. Када мало више попије прави неред по кући, вријеђа све око себе и запоставља дијете", каже извор "Телеграфа".

Kremlj

Србија

Руска обавјештајна служба послала упозорење Србији

Срећом, М.С. није никога повриједила.

О овој породици обавијештен је и Центар за социјални рад.

Подијели:

Тагови:

хапшење

Насиље

Алкохол

majka

беба

novorođenče

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ПУ Бањалука: Девет ухапшених због дроге

Хроника

ПУ Бањалука: Девет ухапшених због дроге

5 ч

0
Огласио се УКЦ о стању повријеђеног у тешком судару на путу Приједор - Сански Мост

Хроника

Огласио се УКЦ о стању повријеђеног у тешком судару на путу Приједор - Сански Мост

5 ч

0
Група Пантер

Хроника

Тројици ”Пантера” предложен притвор, осталима затражене мјере забране

5 ч

0
Стручњак отклонио све сумње: Смијемо ли подгријавати кромпир

Здравље

Стручњак отклонио све сумње: Смијемо ли подгријавати кромпир

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

05

Василије Аџић је дао такву голчину да се Серија А огласила

17

04

Храбри полицајац спасио живот беби!

16

54

Ђоковић: Биће тужно и емотивно кад напустим тенис

16

49

ФБИ: Пронађен кључни доказ у случају убиства Чарлија Кирка!

16

49

Драма траје у Србији: Убио мушкарца и запалио му куће, полиција преговара са убицом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner