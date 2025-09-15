ПУ Бањалука: Девет ухапшених због дроге

Извор:
АТВ
15.09.2025
12:02
Коментари:0
Пет особа из Бањалуке, три из Лакташа и једна из Приједора ухапшене су током протеклог викенда због злоупотребе опојних дрога, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
Бањалучка полиција наводи да је једна особа ухапшена због почињеног кривичног дјела, док је осталих осам завршило с лисицама на рукама због почињених прекршаја из области злоупотребе опојних дрога.
Хроника
Огласио се УКЦ о стању повријеђеног у тешком судару на путу Приједор - Сански Мост
"Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, 13.09.2025. године лишили су слободе лице А.Б. из Бањалуке, због постојања основа сумње да је починило кривично дјело Неовлаштена производња и промет опојних дрога. Код наведеног лица пронађено је и одузето око 93,30 грама зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану. Све мјере и радње предузете су под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука", кажу у ПУ Бањалука.
Бањалучанин Н.Ј. ухапшен је у суботу након што је уочен како на јавном мјесту конзумира импровизовану цигарету тзв. џоинт, а испитивањем на присуство опојних дрога, код њега је утврђено присуство опојних дрога "кокаин" и "ТХЦ -10“.
"Због почињеног прекршаја из члана 4. Закона о производњи и промету опојних дрога полицијски службеници су лишили слободе лице Ј.Т. из Бањалуке, код којег су пронашли и уз потврду одузели одређену количину зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану", додаје се у саопштењу ПУ Бањалука.
Хроника
Тројици ”Пантера” предложен притвора, осталима затражене мјере забране
А.М. из Приједора и С.Г. из Бањалуке, ухапшени приликом контроле њихових аута. Том приликом је код А.М. утврђено присуство опојне дроге кокаин, а код С.Г. присуство опојних дрога кокаин и спид у организму.
"Лица М.Б., В.С. и С.П. сви из Лакташа и О.Г. из Бањалуке лишена су слободе због почињених прекршаја из члана 220. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ. Наведена лица су приликом контроле возила којим су управљала, одбила да се подвргну испитивању на присуство опојних дрога, а код лица О.Г. и С.П. контролом је утврђено да управљају возилима прије стицања права на управљање", закључује се у саопштењу.
О свему наведеном обавијештен је дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје.
Здравље
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
17
05
17
04
16
54
16
49
16
49
Тренутно на програму