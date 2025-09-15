Стручњак отклонио све сумње: Смијемо ли подгријавати кромпир

Извор:
Агроклуб
15.09.2025
11:45
Коментари:0
Колико ли смо пута бацили остатке кромпира мислећи да подгријавање може бити опасно по здравље.
"Кромпир је сигурно подгријавати, али под условом да га правилно складиштимо", јасно поручује осјечки магистар нутриционизма Ива Дорић додајући да забринутост најчешће произлази из чињенице да ако се кромпир, посебно неогуљен и печен у фолији, остави на собној температури дуже вријеме може доћи до развоја опасне бактерије Клостридиум ботулинум која узрокује ријетку, али озбиљну болест ботулизам.
Али, објашњава за портал "фуд фактс", ако га након кувања или печења брзо охладимо и спремимо у фрижидер унутар два сата од припреме подгријавање је у потпуности сигурно и не представља здравствени ризик, пише "Агроклуб".
Додатно, кувани се може јести и хладан.
Хроника
Пијан галамио пред пекаром, па вријеђао полицајце
"Тада садржи више резистентног шскроба, који је одличан за здравље цријева и има нижи гликемијски индекс што га чини повољнијим избором за особе с дијабетесом или инзулинском резистенцијом", открива Дорић.
Што се тиче разлике у сигурности подгријавања између различитих начина припреме, печени кромпир замотан у фолију најризичнији је за развој бактерије Клостридиум ботулинум, посебно ако се не охлади на вријеме и ако се фолија не уклони прије хлађења.
Како каже, пире кромпир је подложнији кварењу због веће влажности и честих додатака попут млијека или маслаца, па може узроковати пробавне сметње ако предуго стоји на собној температури. Кувани је нешто мање ризичан, али и даље вриједи правило да га је најсигурније брзо охладити и чувати у фрижидеру.
Ова нутриционисткиња такође наводи да га је најсигурније подгријавати у рерни, микровалној или аир фрајеру јер ти уређаји омогућују равномјерно загријавање и смањују ризик од "хладних тачака" гдје би бактерије могле преживјети. Тава је такође опција за мање количине уз додатак мало уља.
Хроника
Син пријетио мајци због џоинта, предложен му притвор
"Важно је напоменути да је кромпир сигурно јести и хладан под условом да је правовремено поспремљен у фрижидер и да у њему не стоји дуже од три до четири дана", закључује Дорић.
Истог је мишљења и специјалиста нутриционизма Кармен Кокот која каже да је претходно припремљен, ако се унутар два сата од припреме остави у фрижидер, сигуран за каснију конзумацију након исправног подгријавања.
Проблем се јавља, напомиње, уколико се припремљени кромпир до подгријавања остави на собној температури при чему долази до развоја бактерија и стварања токсина који се накнадном термичком обрадом не уништавају.
"Проблем је још већи ако се чува у условима без приступа ваздуха као што је покривање алуминијском фолијом или у посудама без приступа ваздуха што погодује развоју спорогених анаеробних бактерија које стварају токсине опасне за здравље", истиче.
Регион
Слијепог Стјепана пријатељ преварио да му препише имовину
Што се тиче исправног подгријавања, Кокот казује да начин треба бити такав да је у свим дијеловима кромпира постигнута температура виша од 75 степени те да се вишеструко подгријавање не препоручује јер се управо тим промјенама температура повећава број микроорганизама.
Према њеним ријечима, гастроинтестинални и неуролошки симптоми попут мучнина, повраћања, главобоља и сл. након конзумације термички припремљеног и подгријаног кромпира могу бити повезани с присуством алкалоида соланина који може бити присутан у сировом зеленом или наклијалом кромпиру, а термичком обрадом се незнатно уништава.
Но, гастроинтестиналне проблеме након конзумације подгријаног кромпира људи често доводе у везу с токсичношћу ове намирнице, а могу имати везе и само с промјеном структуре скроба односно стварањем тзв. резистентног скроба који је теже пробављив те код особа с осјетљивијом пробавом и код дјеце може изазвати лакше пробавне сметње.
"У том случају, не ради се о токсичности кромпира", појашњава Кокот.
Како наводи, рерна је најпрактичнија јер се равномјерно могу подгријавати веће количине хране, а ако се подгријава у микровалној због неравномјерног гријања потребно је мијешање, а и ризик постојања тзв. хладних тачака (мјеста на којима није постигнута жељена температура) је већи него код подгријавања у класичној рерни.
Друштво
Помоћ од 200 КМ ипак неће добити сви који су је очекивали
Такође, додаје да је у микровалној због исушивања често нарушена текстура припремљеног кромпира, док се подгријавањем у тави гдје је такође важно мијешање због опасности од прегарања често додају масноће што повећава енергетску вриједност, пише "Агроклуб".
Ипак, овај специјалиста нутриционизма савјетује конзумацију непосредно након припреме јер се подгријавањем повећава ризик микробне контаминације и тровања уколико хлађење и накнадно подгријавање није правилно проведено.
"Најбоље је припремити оне количине кромпира које ће се одмах конзумирати", поручује Кокот наглашавајући да ако се ипак накнадно конзумира потребно га је након термичке обраде охладити и похранити у фрижидеру унутар два сата, а код подгријавања водити рачуна да сваки дио буде термички третиран на температури вишој од 75 степени.
Дакле, народно увјерење да се кромпир не смије подгријавати није тачно. Смије се, али уз већ споменуту похрану у фрижидеру унутар два сата од припреме те уз правилан начин подгријавања.
Република Српска
6 ч1
Тенис
6 ч0
Хроника
6 ч0
Република Српска
6 ч0
Најновије
Најчитаније
16
54
16
49
16
49
16
46
16
42
Тренутно на програму