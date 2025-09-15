Logo
Незгода код Крамара, сударила се три возила

Извор:

АТВ

15.09.2025

10:19

Фото: АТВ

У бањалучком насељу Буџак код Крамара, дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовала три возила.

Тренутно нема информација о томе да ли има повријеђених.

Република Српска

Почело освештање звона Српско-руског храма: Присуствују Додик, Минић, Стевандић

Полицијски службеници су изашли на терен и врше увиђај.

Бањалука

судар

