Незгода код Крамара, сударила се три возила

Извор:
АТВ
15.09.2025
10:19
Коментари:0
У бањалучком насељу Буџак код Крамара, дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовала три возила.
Тренутно нема информација о томе да ли има повријеђених.
Република Српска
Почело освештање звона Српско-руског храма: Присуствују Додик, Минић, Стевандић
Полицијски службеници су изашли на терен и врше увиђај.
Република Српска
7 ч0
Република Српска
6 ч1
Друштво
7 ч0
Занимљивости
7 ч0
Најновије
Најчитаније
17
05
17
04
16
54
16
49
16
49
Тренутно на програму