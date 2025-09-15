Logo
Ево кад стижу пљускови са грмљавином: Падају температуре

АТВ

15.09.2025

Фото: Танјуг/АП

Сутра се у Републици Српској након ведрог јутра очекује наоблачење које ће донијети кишу и пљускове са грмљавином у поједине крајеве и пад температура.

Како су најавили метеоролози, очекују се и јак сјеверни вјетар уз најјаче ударе у широј регији око ријеке Саве.

"Касније поподне слабије падавине ће се премјештати ка истоку, а до вечери падавине престају уз хладније вријеме у свим предјелима. На југу остаје суво и сунчаније током цијелог дана“, подаци су РХМЗ.

Минимална температура ваздуха од 8 до 16, на југу до 19 степени Целзијуса. Максимална температура ваздуха од 26 до 31, у вишим предјелима од 22 степена Целзијуса. Поподне захлађење на сјеверу, до вечери хладније у свим предјелима.

Хроника

Тешка саобраћајка у Приједору: Једно пребачено на УКЦ Српске

У сриједу током ноћи и јутра облачно и још увијек вјетровито, на сјеверу и истоку се очекује пролазна киша, док ће у Херцеговини бити претежно ведро.

"Пријеподне престанак падавина и разведравање уз све више сунчаних периода, али хладније него претходних дана. Вјетар ће ослабити свуда изузев у Херцеговини, гдје ће и даље бити јаких удара буре“, навели су из РХМЗ.

Минимална температура ваздуха од 10 до 16, на југу до 18, у вишим предјелима од 7 степени Целзијуса. Максимална температура ваздуха од само 20 до 25, на југу до 28, у вишим предјелима од 15 степени Целзијуса.

Свијет

Нестао са радара: Пронађена олупина авиона, има мртвих

У четвртак након хладног јутра, претежно сунчано уз дневни развој облачности и мало топлије. У Херцеговини још увијек вјетровито уз умјерену до јаку буру.

Минимална температура ваздуха од само 7 до 13, на југу до 16, у вишим предјелима од 5 степени Целзијуса. Максимална температура ваздуха од 22 до 28, у вишим предјелима од 17 степени Целзијуса.

Вријеме

