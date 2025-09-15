Logo
Large banner

Цвијановић: Јединство је наш ослонац у тешким временима и снага у изазовима

Извор:

СРНА

15.09.2025

09:24

Коментари:

0
Цвијановић: Јединство је наш ослонац у тешким временима и снага у изазовима
Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је српском народу Дан српског јединства, слободе и националне заставе, истичући да јединство није само историјска тековина, већ и наш ослонац у тешким временима и снага у изазовима.

"Данас, када заједно за Србијом обиљежавамо Дан српског јединства, слободе и националне заставе, са поносом потврђујемо вјековни завјет – да смо најснажнији када смо заједно.

Isidora-Graorac-ROPIN-280825

Република Српска

Граорац: Породице и даље трагају за 1.616 лица

Српско јединство није само историјска тековина, већ и наш ослонац у тешким временима, снага у изазовима, а национална застава, као симбол трајности, постојаности и нашег идентитета, подсјећа нас да припадамо истом народу, истим коријенима и истој традицији, ма где живјели", нагласила је Цвијановић.

ilu-brcko-policija-150925

Хроника

Пронађено тијело мушкарца код жељезничке станице: Полиција на терену

Она је изразила увјерење да ће "идеали јединства наставити да нас окупљају и оснажују, чинећи нас достојним насљедницима богате историје, наших предака и потомака и сигурним чуварима слободе и будућности".

"Срећан Дан српског јединства, слободе и националне заставе!", поручила је српски члан Предсједништва БиХ.

Подијели:

Тагови:

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Жељка Цвијановић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дан српског јединства, слободе и националне заставе: Вијоре се тробојке, свечано широм Српске

Република Српска

Дан српског јединства, слободе и националне заставе: Вијоре се тробојке, свечано широм Српске

7 ч

0
Isidora Graorac

Република Српска

Граорац: Породице и даље трагају за 1.616 лица

7 ч

0
"Поносни на своје претке, историју и заставу"

Република Српска

"Поносни на своје претке, историју и заставу"

7 ч

0
Piskavica Banjaluka

Бања Лука

Шибаревић: Мјештани сами санирају рупе на путу у Пискавици

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

10

На сваком телефону су милиони клица, ево шта треба урадити

17

05

Василије Аџић је дао такву голчину да се Серија А огласила

17

04

Храбри полицајац спасио живот беби!

16

54

Ђоковић: Биће тужно и емотивно кад напустим тенис

16

49

ФБИ: Пронађен кључни доказ у случају убиства Чарлија Кирка!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner