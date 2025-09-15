Пронађено тијело мушкарца код жељезничке станице: Полиција на терену

15.09.2025
08:41
Коментари:0
Мушкарац иницијала Ј.С. (61) из Буковца код Брчког смртно је страдао, a његово тијело пронађено је у недјељу навече у близини жељезничке станице у том мјесту.
Ова информација потврђена је из Полиције Брчко дистрикта.
Према наводима надлежних, Хитна помоћ је по доласку на терен констатовала смрт мушкарца, који је подлегао задобијеним повредама.
Здравље
Овај симптом који многи занемарују може да указује на озбиљно зачепљење артерија
Полицијски службеници су одмах осигурали мјесто догађаја и започели увиђај ради утврђивања свих околности тог случаја.
По налогу дежурног тужитеља, увиђају ће присуствовати и вјештак саобраћајне струке.
Из полиције наводе да ће више информација бити доступно након што истрага буде завршена.
Хроника
8 ч0
Друштво
8 ч0
Република Српска
8 ч0
Свијет
8 ч0
Најновије
Најчитаније
17
05
17
04
16
54
16
49
16
49
Тренутно на програму