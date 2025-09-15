Logo
Овај симптом који многи занемарују може да указује на озбиљно зачепљење артерија

Извор:

Б92

15.09.2025

08:39

Фото: Kaboompics.com/Pexels

Зачепљене артерије су озбиљан здравствени проблем који може да доведе до бројних компликација ако се на вријеме не препозна.

Многи љекари истичу да се знакови болести крвних судова не појављују увијек у срцу, већ се могу јавити и на другим дијеловима тела, укључујући ноге. Управо зато је важно обратити пажњу на суптилне промјене које често игноришемо.

Један од главних симптома на који упозоравају стручњаци јесте бол у ногама приликом ходања, позната и као клаудикација.

Бол се обично јавља у листовима или бедрима, а смањује се када особа престане да хода и одмори се.

Овај симптом често се погрешно приписује умору или старењу, али љекари упозоравају да га никако не треба занемаривати. Ако се понавља редовно и јавља након краће физичке активности, може указивати на озбиљан поремећај циркулације.

Разни љекари такође наглашавају да се уз бол може појавити и осјећај тежине, слабости или грчеви у ногама. У каснијим фазама болести, проблем може да напредује до те мјере да бол буде присутан и у мировању, што је знак хитног прегледа.

Препознавање симптома на вријеме може значајно да смањи ризик од компликација. Правовремена реакција и консултација с лекаром су кључни кораци за очување здравља крвних судова и спрјечавање озбиљнијих посљедица, пише Б92.

