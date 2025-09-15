Тло не мирује: Земљотрес погодио Бугарску

Извор:
Земљотрес магнитуде 3,4 степени Рихтера забиљежен је у понедјељак, 15. септембра у 08:01 часова, на подручју Бугарске.
Епицентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на дубини од приближно 16.8 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
