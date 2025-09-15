Logo
Large banner

Ковачевић: Вукановићу је ближи мјесец од изборног цензуса

Извор:

СРНА

15.09.2025

08:11

Коментари:

1
Ковачевић: Вукановићу је ближи мјесец од изборног цензуса
Фото: АТВ БЛ

Небојши Вукановићу је ближи мјесец од изборног цензуса, рекао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.

Реагујући на писање једног сарајевског портала да је За правду и ред - Листа Небојше Вукановића на изборима имала неколико пута већу подршку у Републици Српској од оне коју је изнио Ковачевић, он је на "Иксу" написао да је барем 100 пута нагласио да говори о посљедњим одржаним изборима, 2024. године.

ILU-PUSTINJA-150925

Наука и технологија

Зона тишине наставља да интригира научнике

"И у праву сте, странка Небојше Вукановића је на тим изборима добила више од 1,5 одсто подршке грађана Српске. Тачније, добила је чак 1,8 одсто", навео је Ковачевић.

Сарајевски портал је у покушају да демантује Ковачевића објавио да је на општим изборима 2022. године, За правду и ред – Листа Небојше Вукановића добила 5,31 одсто гласова.

Подијели:

Тагови:

Радован Ковачевић

Небојша Вукановић

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Pustinja

Наука и технологија

Зона тишине наставља да интригира научнике

9 ч

0
Грађани хитно упозорени: Појавили се лажни еври

Свијет

Грађани хитно упозорени: Појавили се лажни еври

9 ч

2
Шта вам звијезде предвиђају за данас?

Занимљивости

Шта вам звијезде предвиђају за данас?

9 ч

0
Napad kitova ubica Portugalija

Свијет

Китови убице потопили једрилицу: Напад трајао пет минута

9 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

10

На сваком телефону су милиони клица, ево шта треба урадити

17

05

Василије Аџић је дао такву голчину да се Серија А огласила

17

04

Храбри полицајац спасио живот беби!

16

54

Ђоковић: Биће тужно и емотивно кад напустим тенис

16

49

ФБИ: Пронађен кључни доказ у случају убиства Чарлија Кирка!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner