Грађани хитно упозорени: Појавили се лажни еври

Њемачка полиција је издала упозорење грађанима након што су се у петак 12. септембра у граду Остероде ам Харц, који се налази у њемачкој савезној земљи Доња Саксонија, појавиле лажне новчанице од 50 евра.
Ријеч је о филмском новцу који на први поглед изгледа као прави, али није законско средство плаћања.
Према полицијском извјештају, више пролазника примијетило је лажне новчанице на улици и то у центру града, као и у подручју Катзенстеин.
Полиција истиче да се ради о тзв. филмском новцу који се користи за потребе снимања, али је у овом случају незаконито пуштен у оптицај.
Како се наводи новчанице се могу лако препознати:
Недостају кључни сигурносни елементи - нема воденог жига, холограма ни сигурносне траке.
На ивици сваке новчанице јасно је исписано: "This is not legal, it’s to be used for motion props" ("Ово није легално, намијењено је као филмски реквизит")
Све лажне новчанице носе исту серијску ознаку: ГQ32335888.
Упркос овим очигледним разликама, лажним је новцем већ плаћано у супермаркетима и ресторанима, што је покренуло званичну истрагу због сумње на кривично дјело пуштања лажног новца у оптицај.
Полиција и даље трага за особом или особама које су новчанице дистрибуирале по граду. Грађани који имају било какве информације позивају се да се јаве Полицијској станици Остероде на број 05522/5080.
Нови подаци Њемачке савезне банке (Deutsche Bundesbank) за 2023. годину откривају забрињавајући тренд: број фалсификованих новчаница у Њемачкој порастао је за 28,2 одсто у односу на претходну годину.
Према извјештају, прошле године у њемачком платном промету откривено је и повучено из оптицаја око 56.600 лажних евро-новчаница, укупне вриједности од 5,1 милион евра.
Најчешће су се кривотвориле новчанице од 50 евра, које су чиниле чак 38 одсто свих заплијењених фалсификата. Слиједе их новчанице од 10 и 20 евра са заједничким удјелом од 28 одсто, што представља пад у односу на претходну годину, када су чиниле 37 одсто свих фалсификата.
Забрињавајуће је и што су забиљежене значајне стопе пораста у кривотворењу новчаница од 200 и 500 евра, и то за чак +266 одсто и +167 одсто. Овај скок повезан је с неколико већих случајева превара при куповини луксузне робе, гдје су коришћене управо високонамјенске новчанице.
Велик број заплијењених лажних новчаница лако је препознатљив, јер недостају основни сигурносни елементи попут воденог жига и сигурносне траке.
Филмски новац се не смије даље ширити, нити враћати особи од које сте га добили. Полиција апелује да се све пронађене лажне новчанице одмах предају властима, како би се спријечило њихово даље ширење и сачували потенцијални отисци прстију починилаца.
(Феникс)
