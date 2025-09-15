Logo
Лопов однио новац и породично злато: Породица нуди награду

Црна-хроника.инфо

15.09.2025

07:41

Фото: Pexels

У ноћи са 13. на 14. септембар, у насељу Биберово Поље код Градачаца, извршена је провала у породичну кућу.

Непознати починилац насилно је развалио улазна врата и из дома однио око 4.000 евра у готовини, као и злато које се налазило у кући.

У тренутку провале нико од укућана није био присутан, будући да је власница куће радила ноћну смјену.

На камери забиљежена је само сјена особе у близини врата, али снимак није довољно јасан да би се могло препознати лице.

Случај је одмах пријављен полицији, која је покренула истрагу. Породица апелује на све грађане да, уколико су те ноћи примијетили сумњиве особе или возила у Биберовом Пољу, о томе обавијесте полицију.

Такође, моле се власници камера у близини да прегледају своје снимке и уступе их истражним органима, јер би сваки детаљ могао помоћи у проналаску починиоца.

Посебно наглашавају да украдена златнина има огромну емотивну вриједност, јер се ради о породичним успоменама које је немогуће надокнадити новцем.

Власници су спремни понудити и новчану награду особи која помогне да се накит врати, неовисно о току истраге.

“Најважније нам је да се врате породичне успомене. Апелујемо на савјест и људскост онога ко је ово урадио или оних који нешто знају - да се ствари врате и да се барем мало ублажи бол и траума коју смо доживјели”, поручила је породица.

(Црна хроника)

Пљачка

