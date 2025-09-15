Лопов однио новац и породично злато: Породица нуди награду

Извор:
Црна-хроника.инфо
15.09.2025
07:41
Коментари:0
У ноћи са 13. на 14. септембар, у насељу Биберово Поље код Градачаца, извршена је провала у породичну кућу.
Непознати починилац насилно је развалио улазна врата и из дома однио око 4.000 евра у готовини, као и злато које се налазило у кући.
У тренутку провале нико од укућана није био присутан, будући да је власница куће радила ноћну смјену.
Бања Лука
Мијењају се паркинг зоне у Бањалуци: Ево шта то значи
На камери забиљежена је само сјена особе у близини врата, али снимак није довољно јасан да би се могло препознати лице.
Случај је одмах пријављен полицији, која је покренула истрагу. Породица апелује на све грађане да, уколико су те ноћи примијетили сумњиве особе или возила у Биберовом Пољу, о томе обавијесте полицију.
Такође, моле се власници камера у близини да прегледају своје снимке и уступе их истражним органима, јер би сваки детаљ могао помоћи у проналаску починиоца.
Друштво
Република Српска богатија за 17 беба
Посебно наглашавају да украдена златнина има огромну емотивну вриједност, јер се ради о породичним успоменама које је немогуће надокнадити новцем.
Власници су спремни понудити и новчану награду особи која помогне да се накит врати, неовисно о току истраге.
“Најважније нам је да се врате породичне успомене. Апелујемо на савјест и људскост онога ко је ово урадио или оних који нешто знају - да се ствари врате и да се барем мало ублажи бол и траума коју смо доживјели”, поручила је породица.
Сцена
9 ч0
Економија
9 ч1
Србија
9 ч0
Занимљивости
10 ч0
Најновије
Најчитаније
17
05
17
04
16
54
16
49
16
49
Тренутно на програму