Мијењају се паркинг зоне у Бањалуци: Ево шта то значи

Извор:

Агенције

15.09.2025

07:32

Фото: ATV

У Бањалуци се данас мијењају поједине паркинг зоне па ће тако возачи на појединим паркинзима плаћати паркирање скупље док ће на другима вријеме паркирања бити ограничено.

Како су навели из Градске управе Бањалука паркинг простор код хотела „Талија“, паркинг код Дома синдиката и дио Српске улице биће 0 зона, док ће паркинг простори код тврђаве Кастел, у Улици Владике Платона, те јавна гаража у Видовданској улици (зграда ИРБ-а) прећи у прву зону наплате паркинга.

Beba

Друштво

Република Српска богатија за 17 беба

Одјељење за комуналну полицију обавијестило је јавност да је од данас на снази прилагођавање паркинг зона, а све како би се смањиле саобраћајне гужве у центру града и повећало кориштење јавног превоза.

Паркинг

Бањалука

