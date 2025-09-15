Мијењају се паркинг зоне у Бањалуци: Ево шта то значи

Извор:
У Бањалуци се данас мијењају поједине паркинг зоне па ће тако возачи на појединим паркинзима плаћати паркирање скупље док ће на другима вријеме паркирања бити ограничено.
Како су навели из Градске управе Бањалука паркинг простор код хотела „Талија“, паркинг код Дома синдиката и дио Српске улице биће 0 зона, док ће паркинг простори код тврђаве Кастел, у Улици Владике Платона, те јавна гаража у Видовданској улици (зграда ИРБ-а) прећи у прву зону наплате паркинга.
Одјељење за комуналну полицију обавијестило је јавност да је од данас на снази прилагођавање паркинг зона, а све како би се смањиле саобраћајне гужве у центру града и повећало кориштење јавног превоза.
