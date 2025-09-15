Славимо заштитника, слабих, болесних и дјеце: Вјерује се да је добро урадити само једну ствар

Извор:
Курир
15.09.2025
Српска православна црква и сви вјерници данас обиљежавају празник Светог мученика Маманта. Рођен је у Пафлагонији, у породици знаменитих хришћана, Теодота и Руфине. Његови родитељи су били затворени због вјере у Христа. Отац му је умро у тамници, а мајка, након што га је родила, убрзо је преминула.
Тако је мали Мамант остао сам у тамници, између тијела својих родитеља. Бог је послао ангела једној племенитој жени, Амији, која је у сну добила упутства да оде у тамницу и узме дијете. Након што је добила дозволу од градских власти, сахранила је родитеље, а Маманта повела у свој дом.
Када је напунио пет година, дијете је проговорило, а прва реч коју је изговорио била је: „Мама!“ Тако је и добио име Мамант. У школи се истакао изузетном бистрином, а због хришћанског васпитања отворено је исповиједао своју вјеру, чак исмијавајући идоле пред другом дјецом. За вријеме цара Аврелијана, хришћани су били страшно прогоњени, па ни дјеца нису била поштеђена.
Мамант је имао само 15 година када је доведен пред цара. Цар га је позвао да се бар привидно одрекне Христа, али му је Мамант одговорио:
"Ни срцем ни устима нећу се одрећи мог Бога и Спаситеља Исуса Христа". Због тога је био мучен, бичеван и спаљиван, а потом бачен у море, али га је Божји анђео спасио и одвео на планину близу Кесарије.
Тамо је Мамант живео у молитви и самоћи, а дивље звијери су га, због његове светости, слушале. На крају је откривен и поново мучен. Након што је победио огањ и дивље звијери, био је прободен трозубцем од стране једног идолског свештеника и тако предао своју душу Богу, коме је остао вјеран кроз све муке. Његове мошти постале су извор многих исцјељења.
"Мученик Твој, Господе, Мамант, у страдању своме је примио вијенац непропадљив од Тебе, Бога нашега, јер, имајући помоћ Твоју, побиједио је мучитеље и срушио немоћну дрскост демона: Његовим молитвама спаси душе наше."
