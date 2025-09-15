Logo
Снажан земљотрес у Грчкој

Агенције

15.09.2025

07:02

Фото: Принтскрин/Јутјуб

Грчку је данас погодио земљотрес јачине 4,1 степен по Рихтеровој скали, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.

Како се наводи, епицентар земљотреса био је у архипелагу Додеканез, у приморској области острва Аморгос, на дубини од 11 километара.

За сада нема информација о повријеђенима или евентуалној материјалној штети.

Није издато упозорење за опасност од цунамија.

Земљотрес

Грчка

