Заставу ОВК поставили на Амбасаду Србије

Извор:

СРНА

14.09.2025

22:11

Коментари:

0
Заставу ОВК поставили на Амбасаду Србије

Неколико непознатих починилаца поставило је данас заставу некадашње тзв. ОВК на улазна врата Амбасаде Србије у Хагу у Холандији и вријеђало запослене у Амбасади на националној основи.

До инцидента је дошло данас 16.00 часова, када се аутомобил паркирао испред Амбасаде и из којег су непозната лица изашла и поставила заставу, речено је Тањугу у Министарству спољних послова Србије.

Из Амбасаде су навели да је на улицама Хага било више стотина људи и аутомобила са заставама Албаније и некадашње тзв. ОВК, који су, пролазећи испред Амбасаде Србије, добацивали увреде.

Представници Амбасаде обавестили су о инциденту дипломатску полицију, гдје им је речено да ће покренути истрагу и појачати присуство у близини зграде амбасаде.

63a4507a8b88e uio bih

Хроника

Огласила се УИО БиХ о несрећи Зорана Тегелтије

Подијели:

Тагови:

OVK

Србија

Холандија

Коментари (0)
