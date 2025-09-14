Огласила се УИО БиХ о несрећи Зорана Тегелтије

14.09.2025
21:40
Директор Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине Зоран Тегелтија у недјељу је имао несрећу, потврдили су за из ове Управе.
Том приликом задобио је лакше повреде и тренутно се налази на детаљним претрагама на УКЦ Републике Српске, навели су из УИО БиХ за "Српска инфо".
Додали су да ће о свим даљим информацијама јавност бити благовремено обавијештена.
Директор УКЦ-а Републике Српске Владо Ђајић потврдио је за АТВ да је Тегелтија превезен хеликоптером у ову установу. Детаље прочитајте у наставку.
