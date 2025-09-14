Logo
Large banner

Огласила се УИО БиХ о несрећи Зорана Тегелтије

14.09.2025

21:40

Коментари:

0
Огласила се УИО БиХ о несрећи Зорана Тегелтије

Директор Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине Зоран Тегелтија у недјељу је имао несрећу, потврдили су за из ове Управе.

Том приликом задобио је лакше повреде и тренутно се налази на детаљним претрагама на УКЦ Републике Српске, навели су из УИО БиХ за "Српска инфо".

Додали су да ће о свим даљим информацијама јавност бити благовремено обавијештена.

Директор УКЦ-а Републике Српске Владо Ђајић потврдио је за АТВ да је Тегелтија превезен хеликоптером у ову установу. Детаље прочитајте у наставку.

ukc rs

Република Српска

Тегелтија хеликоптером довезен на УКЦ - Ђајић за АТВ: Добро је

Подијели:

Тагови:

Зоран Тегелтија

UIO BiH

Саобраћајна несрећа

несрећа

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

05

Василије Аџић је дао такву голчину да се Серија А огласила

17

04

Храбри полицајац спасио живот беби!

16

54

Ђоковић: Биће тужно и емотивно кад напустим тенис

16

49

ФБИ: Пронађен кључни доказ у случају убиства Чарлија Кирка!

16

49

Драма траје у Србији: Убио мушкарца и запалио му куће, полиција преговара са убицом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner