Рецепт за брзи хљеб који се не мијеси: Здрав и преукусан

15.09.2025

07:00

Коментари:

0
Фото: pexels

Сви смо мање-више свјесни штетности пекара и пекарских производа, и то не зато што су хљеб и пецива сами по себи штетни, него због великог броја додатака који се користе у припреми, као и лоших масноћа те великих количина шећера и соли.

Без хљеба је тешко, па би потенцијално добро рјешење било пећи хљеб код куће, али то захтијева много времена и вјештине. Осим ако не знате рецепт за троминутни хљеб!

Постоје разне варијанте хљеба који се не мијеси, а предност управо овог је што не морате ништа планирати унапријед и чекати, већ када дође тренутак у којем вам је згодно да га направите, састојке само измијешате и ставите да се пече. А што се тиче састојака, доносимо вам рецепт за онај од пировог (спелтиног) брашна, али ако стекнете навику печења овог хљеба, можете сами комбиновати брашна и додатке за омиљену комбинацију.

Ово тијесто је љепљиво, а да бисте га лакше распоредили у калуп, користите мокру кашику. Количина воде зависи од тога колико брашно „пије“ воду, а ако користите додатке попут цхиа сјеменки, обавезно користите мало више воде. Углавном, држите се правила да вода буде у количини од 70% до 75% у односу на брашно.

Квака с овим хљебом је у томе што се ставља у хладну рерну и диже се паралелно са загријавањем рерне — како се она загријава, активира се и квасац. За мекши хљеб и хрскавију корицу на дно рерне ставите ватросталну посудицу с водом.

Троминутни пиров хљеб

Састојци

500 г интегралног пировог брашна

300–350 г воде

1/2 коцке квасца

2 добра прстохвата соли

1 чајна кашичица меда

Додаци по жељи:

50–100 г сјеменки, ораха

Припрема

Прво активирајте квасац тако што ћете га растопити у пола шоље топле воде уз додатак меда. Измијешајте брашно са додацима и сољу. Додајте млаку воду и измијешајте једнолично тијесто. Распоредите га у калуп за хљеб обложен папиром за печење (умјесто папира можете калуп побрашнити и подмазати). Ставите хљеб у хладну рерну, укључите је на 150 ºЦ и држите на тој температури док се не дигне. Хљебу треба отприлике 15–20 минута да се дигне, а након тога појачајте рерну на 200 ºЦ и пеците око 40 минута, односно док корица не поприми златно-смеђу боју, преноси Слободна Далмација.

