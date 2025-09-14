Италијански рецепт за домаћи кечап

Извор:
Ако желите да подигнете своје кулинарске вјештине на виши ниво, домаћи кечап припремљен по традиционалном рецепту је права ствар за вас.
Ако сте љубитељ богатог укуса и желите да обогатите своја јела домаћим специјалитетом, овај италијански рецепт за кечап је савршен избор. Направљен од свјежих, зрелих састојака, овај домаћи кечап доноси неодољив мирис и аутентичан укус Италије у вашу кухињу.
Његова припрема је једноставна, а резултат је кечап који ће савршено употпунити сваки оброк, било да га користите уз тјестенину, месо или као додатак омиљеним залогајима. Ево како да га припремите и уживате у домаћој верзији омиљеног соса.
Састојци:
2 кг зрелог чери парадајза
2 чена бијелог лука
1 црвени лук
1 црвена паприка
1 мала љута паприка
1 ловоров лист
2 кашике сирћета
1 мала веза першуна
15 листова босиљка
7 каранфилића
1 кашика кухињске соли
120 г смеђег шећера
7 гр сјемена црне слачице
1 прстохват бибера
Припрема:
Прво је потребно да очистите и исјеците парадајз на коцкице, црвену паприку и црни лук. Ставите поврће у велику шерпу и додајте ловор, бијели лук, сирће, љуту паприку, першун и листове босиљка. Промјешајте и кувајте на лаганој ватри 2 сата.
Процједите сос и поново га вратите у шерпу додајући каранфилић, со, смеђи шећер, сјеменке црне слачице и бибер. Поново кувајте на лаганој ватри најмање 30 минута или док сос не добије праву густу конзистенцију. Ставити га у већ стерилисане тегле.
