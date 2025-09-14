Logo
Италијански рецепт за домаћи кечап

Информер

14.09.2025

16:19

Италијански рецепт за домаћи кечап
Фото: Pixabay

Ако желите да подигнете своје кулинарске вјештине на виши ниво, домаћи кечап припремљен по традиционалном рецепту је права ствар за вас.

Ако сте љубитељ богатог укуса и желите да обогатите своја јела домаћим специјалитетом, овај италијански рецепт за кечап је савршен избор. Направљен од свјежих, зрелих састојака, овај домаћи кечап доноси неодољив мирис и аутентичан укус Италије у вашу кухињу.

Његова припрема је једноставна, а резултат је кечап који ће савршено употпунити сваки оброк, било да га користите уз тјестенину, месо или као додатак омиљеним залогајима. Ево како да га припремите и уживате у домаћој верзији омиљеног соса.

Милорад Додик-илустрација-10092025

Република Српска

Додик: Историјска тежња Срба на овим просторима се апсолутно остварује

Састојци:

2 кг зрелог чери парадајза

2 чена бијелог лука

1 црвени лук

1 црвена паприка

1 мала љута паприка

1 ловоров лист

2 кашике сирћета

1 мала веза першуна

15 листова босиљка

7 каранфилића

1 кашика кухињске соли

120 г смеђег шећера

7 гр сјемена црне слачице

1 прстохват бибера

Припрема:

Прво је потребно да очистите и исјеците парадајз на коцкице, црвену паприку и црни лук. Ставите поврће у велику шерпу и додајте ловор, бијели лук, сирће, љуту паприку, першун и листове босиљка. Промјешајте и кувајте на лаганој ватри 2 сата.

Процједите сос и поново га вратите у шерпу додајући каранфилић, со, смеђи шећер, сјеменке црне слачице и бибер. Поново кувајте на лаганој ватри најмање 30 минута или док сос не добије праву густу конзистенцију. Ставити га у већ стерилисане тегле.

(информер)

