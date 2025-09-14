Елита 9: Ово су учесници, међу њима и младић из Српске

14.09.2025
Синоћ је почела нова сезона познатог ријалитија "Задруга - Елита 9".
Водитељка Душица Јаковљевић отворила је вече, а онда смо могли да видимо челника "Пинка" Жељка Митровића и побједника претходне сезоне Ненада Маринковића Гастоза на гондоли.
- Долазим из Београда, тиктокер сам. Био сам у такмичењу "Ја имам таленат", тад сам расплакао све због приче о хранитељским домовима у којима сам био током живота. Био сам и у затвору, предочио сам свој живот у пјесме - навео је Дејан Кетић.
- Желим да ширимо љубав, а не мржњу - додао је он по уласку у "Елиту 9".
- Ја сам дипломирани новинар. Снашла бих се и на Антарктику! - казала је Ивана Јовановић.
- Радила сам на крузеру, ЦВ ми је конфузан... (смијех) У принципу сам питома, али не дам на себе - истакла је Ивана.
- Немам посао, чувам дијете - рекла је Теодора Арсић.
- Послије оца мог детета нисам имала мушкарца. Не дирајте ме и ја вас нећу дирати - поручила је она.
Сљедећи учесник је Миладин Срданов.
- Што се тиче љубави у ријалитију, шта знам, ако се догоди, догоди се. Психички сам јако стабилан, оно што желим изгурам до краја - казао је Миладин.
- Имам велико имање. Разведен сам, имам два сина. Очекујте неочекивано, једва чекам да уђем - рекао је потом Срданов.
Младен Стојадиновић сљедећи је у ријалити.
- Бићу и са мушкарцима и са женама у одличним односима. Шанкер сам - поручио је по уласку.
- Разлог што улазим су паре. Биће хумора, наравно. Улазим слободан - рекао је Младен Стојановић.
- Долазим са Косова и Метохије. Сваку дјевојку сам освојио пијан. Дјевојка мора да ми буде невина - рекао је Бранко Живић.
- Желим да купим њиве на Косову од пара од награде - додао је он по уласку у ријалити.
- Тврдоглава сам и брзо планем. Волим кримосе - рекла је Сандра Тодић при уласку у "Елиту".
- Била сам у петој сезони, нисам се добро показала. Да имам дечка не бих ушла у ријалити. Не плашим се никога - поручила је она.
- Партији и луди провод су синоними за мене. Могуће је да буде оргија у Елити - рекао је Сале Лукс.
- Поријеклом сам из Смедерева. Ово је најјача сезона, морао сам да уђем! Са Андреом је било фино, али није ишло, престала је да ме ради послије Фарме, нисмо ни спавали заједно послије ријалитија - додао је он.
Сунчица Бајић (28) је ушла у ријалити.
- Комуникативна сам, ведра, насмијана. Бавила сам се балетом и плесом, али сам то прекинула јер сам имала благу повреду - рекла је она.
- Волим да износим свој став. Интимни односи пред камерама не, увијек размишљам о будућности - казала је потом Сунчица Бајић из Новог Сада.
Дача Виријевић је нови учесник "Елите 9".
- Имам 21 годину, кајем се због свађа са Софијом Јанићијевић. Свима бих поручио да се не каче са Миленом Качавендом - рекао је он.
- Долазим из Косовске Митровице, спреман сам за ријалити - казао је Дача.
- Син је шокиран мојим уласком у ријалити, родила сам га са 16 и по година. Рођена сам у Лесковцу - казала је Јована Митић по уласку у "Елиту".
- Слободна сам, али сам емотивно заузета - додала је Јована, која је наредна учесница "Елите".
Петја Богданова долази из Бугарске.
- Извињавам се што не причам толико добро српски. Сликала сам се за француски Плејбој. Могу у ријалитију да радим шта год ја хоћу - казала је она пред камерама.
- Супер сам сад, ја сам једна нормална жена, обична - додала је она.
Пјевач Лепи Мића и ове сезоне је у "Елити".
- Нико не треба мене да се боји, то сигурно - рекао је Мића.
- Видјећемо како ће бити, полако. Спавао сам до малоприје - додао је он.
- Видим себе као главног коментатора у ријалитију - рекао је Виктор Зељко из Бијељине.
- Радим у угоститељству, говорим истину увијек. Улазим као слободан, мислим да ћу направити хаос кад уђем - додао је он.
- Долазим из Београда, репрезентативка сам у боди-билдингу, фитнес много волим - рекла је Душица Ђокић.
Александра Бабејић, о којој се доста причало у претходном периоду, ушла је у "Елиту".
- Кристијан ми је само скренуо пажњу што се тиче Мине, а ја знам доста о Кристини, сазнала сам. Нећу да је дирам док не чујем да она мене дира. О Мини сам спремна све да изнесем, а о Кристини једино ако чујем да је она мене дирала - рекла је она.
Александра Јакшић, која је била на "Фарми", учесница је "Елите 9".
- Имам 41 годину. Имам кћерку и сина, нисам имала брукања у ријалитију, не - казала је она.
- Била сам на "Фарми", у прошлости, сад улазим у будућност... (смијех) - додала је Александра.
Ведран Пољак (19) долази из Загреба.
- Хоћу да правим шоу! Брзо се заљубим, брзо се одљубим - казао је Ведран.
- Кад попијем сам агресиван. Маја Маринковић ми је баш згодна, волим дјевојке "напумпане" - истакао је он.
Радмила Тодоровић из Италије је једна од учесница.
- Бавим се манекенством и пјевањем, можда сам заузета, а можда сам потпуно слободна. Имам тек 18 година - рекла је Радмила.
- Не трпим неправду никакву, ко тражи свађу са мном то ће и добити - додала је она.
- Улазим као слободан. Старлете избјегавам - рекао је он.
- Тренутно не радим ништа. Недостајаће ми храна, ал' биће зезања - додао је Милан Стоичковић, који породици није рекао да ће ући у "Елиту".
Вања Живић је једна од учесница.
- Свиђа ми се одабир такмичара, ово ће бити јака сезона. Улазим потпуно сингл - рекла је Вања.
- Ако се деси љубав, супер, то је лијепа ствар, не бјежим од тога. Очекујте неочекивано у ријалитију - додала је она.
Јован Рајић из Београда је нови такмичар "Елите 9".
- Па, многи кажу да сам интересантан... У почетку је добро види се, али ће и да се закува. Ово ми је стајлинг споља. Ништа не фолирам, овако се облачим. Јован је добар човјек, најбољи ми је смисао за хумор, весељак. Маја ми је топ - казао је Јован.
Милосава Правиловић, мајка Александре Николић, ушла је у ријалити вечерас.
- Кад ми неко вријеђа фамилију ја сам по том питању много незгодна. Преко неких ствари се не прелази - рекла је она по уласку, па додала:
- Волим да се дружим са младима, али гледам да ја будем ја. Немам предрасуде, према свима ћу како они према мени.
Мурат је 30. такмичар "Елите 9".
- Учим српски мало по мало, имам доста пријатеља овдје - рекао је Мурат по уласку у ријалити, ког су најавили као богатог Шпанца.
Виктор Гагић је наредни учесник "Елите 9".
- За сада немам никакве симпатије - поручио је он по уласку.
- Не волим повучене дјевојке, волим дјевојке пуне себе, као Урош - рекао је Виктор потом.
Фризер и пријатељ Луне Ђогани, Илија Печеница, ушао је у "Елиту 9".
- Луна ме је подржала максимално, као што сам и ја њу. Дала ми је савјет да будем то што јесам, да фурам свој фазон, да будем занимљив, да не глумим. Са свима сам се чуо, рекли су ми да пазим шта причам. Волио бих да видим Луну за празнике, могуће је да ће да уђе. Мој однос са јавним личностима дуго траје, али ми шта смо причали у четири ока то тако остаје - рекао је Илија.
Милан Радосављевић, који долази из Француске, ушао је у ријалити.
Рођак му је Бора Сантана.
- Улазим слободан, а Мина Врбашки и Маја једине могу да ме заведу. Држао сам такси фирму, а спреман сам да свој живот ставим на тацну милионима гледалаца - казао је он.
Сара Стојановић је једна од учесница нове сезоне.
Била је раније у вези са Јањушем.
- Радила сам на Народној ТВ, дипломирани сам економиста - казала је она.
- Путовања су мој мир и ја сам тиктокерка. Била сам у вези са Јањушем, али то је толико небитна прича била - рекла је она.
Мики Дудић, син Злате Петровић и Хасана Дудића, ушао је у ријалити.
Он је у "Елити" након што је његов полубрат Јован Пејић Пеја учествовао у претходној сезони.
- Ово је нешто ново за мене, али мислим да ћу се одлично снаћи - казао је Мики.
- Ово ће ми бити посљедња сезона. Сазрео сам, одлучио сам да напредујем - рекао је Урош по уласку.
- Видио сам да Алибаба улази, гребаћу га овим ноктима! Једва чекам да видим Јањуша, много га волим - казао је Станић.
- Имам двије дјевојке, не знају једна за другу. Обје ћу преварити унутра. Волим природне дјевојке - рекао је он.
- Циљ уласка ми је женидба - додао је Јован Јовичић из Крагујевца.
Сара Раичевић је нова такмичарка.
- Волим изласке, волим да се дружим. У ријалитију ћу научити да штедим. Тренутно сам у процесу развода - открила је Сара.
Терза је открио да су се упознали још прије 15 дана.
- Била је кафа са њом другарска - рекао је он, док се она смијала.
- Улазим отвореног срца, што на ум то на друм. Мијешам се у све, видјећемо! - казао је Терза по уласку.
- Дијете нисам видио пред улазак, Милица константно ради погрешне ствари - рекао је Борислав Терзић Терза.
- Желим да се промовишем, па да средином септембра планирам улазак у брачне воде. Моја жена мораће да буде изузетно педантна, 10 центиметара нижа - казао је он у свом стилу.
- Са сином ми је било као да се никад нисмо ни раздвајали. Имам нешто са једном особом из јавног живота... Не могу све да откривам одмах - додао је Иван.
Анастасија Брчин први пут учествује у неком ријалитију.
- Имам 21 годину, бавила сам се угоститељством. Живјела сам 4 године у Дубровнику, тамо сам радила - рекла је Анастасија.
- Не познајем никога у ријалитију, под тремом сам, осјећам се као Алиса у земљи чуда - додала је.
- Имам дечка, упознала сам га прије нешто више од мјесец дана. Чекаће ме - рекла је Сара Шајић.
- Најавили сте да ми се допада Филип Ђукић, нисам то рекла! Имам много разумијевања за друге, таква сам особа - истакла је она потом.
Филип Ђукић је међу такмичарима нове сезоне.
- Вријеме ми је за женидбу, само против кога? Која ће да свари све оно што сам урадио задњих 15 година... - казао је он вечерас.
- Сазрео сам, то сигурно, једва чекам да видим све... Мало сам задртији сад - рекао је Филип.
Ива Ступар је наредна ушла у ријалити.
- Дружила сам се са свјетским џет-сетом. Дружила сам се са Роналдом, Вилом Смитом, Марајом Кери, Џенифер Лопез - истакла је она.
- Радим у Дубаију, улазим због забаве - казала је Ива потом.
Сљедећи је у "Елиту 9" ушао Бора Сантана.
Он је промијенио имиџ, па су га одмах поредили са глумцем Џонијем Депом, а онда се дотакао новог пословног ангажмана Анђеле и Гастоза, с обзиром на то да ће га мијењати у водитељској улози:
- Драго ми је што улазим, направићемо одличан шоу да има о чему да се прича. Анђела је спонтана за улогу водитеља, а за Гастоза се плашим како ће да устане, једва чекам да их видим у тој улози. Гастоз, не знам да ли ће каснити на посао, али знам да за јутарњи није могао да устане, али кад је посао у питању сигурно ће доћи на вријеме.
ТикТокерка Богиња ушла је у ријалити, па је открила разлог што је ту.
- Хоћу да докажем да може на другачији начин да се дође до успјеха - јасна је била она.
Јована Томић Матора је послије Анђела Ранковића ушла у "Елиту 9".
Мазила је куцу која је све вријеме била са њом.
- Добро сам. Немам никакав осјећај, послије 9 година је то нормално... (смијех) - истакла је она, а онда је дошла и њена партнерка Драгана Стојанчевић.
- Желим да купим плац кад изађем, рекла сам то мами - рекла је Драгана.
Анђела Ранковића ћемо наредних мјесеци поново гледати у ријалитију.
- И да буде неког конфликта у ријалитију биће то на мој начин, спреман сам за све што слиједи - рекао је он.
- Сад сам соло, а не желим да људе око мене увлачим у јавни свијет, то се зна. Не ратујем преко Инстаграма, не качим поруке, живим напољу свој живот - додао је Анђело, који је за ову прилику пресадио косу.
- Ово је моја посљедња сезона, трећа срећа, ја се надам! Шта да кажем о себи, све сте већ гледали, све знате - истакла је она.
- Ја волим Ненада, не може ништа да нас узнемири - додала је Теодора.
Ненад Мацановић Бебица је ушао сљедећи.
- Спреман сам за улазак. Ову екипу познајем цијелу, сем Асмина. Једва чекам да се испричамо мало - рекао је Бебица одмах на улазу у ријалити.
- Имамо сад времена да се сви упознамо. Ту су сви зетови - додао је Бебица.
- Можда нађем дечка ове године, неку пилетину, а можда и дјевојку! - казала је она на почетку.
- Бавим се ријалитијем - додала је Милена Качавенда, која се врло брзо посвађала са Миљаном и Луком.
- Ово је моја сезона, улазим послије четири године, ово је моја побједа. Доста сам радила на себи - истакла је Мина.
- Мислим да сам сад спремна - додала је Мина Врбашки.
Лука Вујовић је ушао у ријалити.
- Јуче сам одлучио да уђем. Анели и ја се бранимо, не ратујемо са Асмином - казао је Вујовић.
- Не кривим Луку, никад нисам видио да се фрајер слика са туђим дјететом послије пар мјесеци - истакао је Асмин.
Миљана Кулић поново је ушла у "Елиту".
- Нема потребе да се представљам, прочитајте на Гуглу - казала је Миљана.
- Улазим да би лагодно живјели син и ја. Емотивно сам нестабилна (смијех) Идемо до побједе, гласајте, гласајте! - додала је она, па се осврнула одмах на Асмина поред ње.
- Много ми је драго да је овдје, овај бизнисмен... Он је што се тиче физичког изгледа од 1 до 10 негдје 8, а унутрашња љепота 1,5! Да ли ћу му дати прилику да се покаже? Даћу му, разговараћу са њим - казала је Миљана, док се Дурџић све вријеме смјешкао.
Зорица Марковић наредна улази у ријалити.
- Поздрав за публику, колеге овдје... Ово ће бити луда кућа! Душице, дуго те нисам видјела, прелијепа си... Хвала продукцији што ме је опет позвала, све сам оставила код куће! Не умијем овдје да кажем "не" - истакла је Зорица.
Бивши кошаркаш Марко Јањушевић Јањуш ушао је трећи.
- Урош Станић нека тражи новог тату, деду... Ово ми је прво учешће, надам се да ће бити посљедње. Не знам што сам се пријавио да учествујем - рекао је Јањуш у свом стилу, док је поред њега у студију била његова бивша партнерка Маја Маринковић.
- Зову ме већ двије године да уђем, зову ме стално... Чућете моју исповијест, све ће свима бити јасно - рекао је Дурџић, чије романсе са Станијом Добројевић и Анели Ахмић су дуго пуниле странице жуте штампе.
Маја Маринковић прва је ушла у ријалити.
- Ја сам краљица ријалитија. Старе сукобе не бих обнављала, све што је у прошлости треба ту и да остане - рекла је Маја вечерас.
- Идем на побједу, свако би волио да побиједи ко улази. Љуби вас ваша Маја Маринковић - додала је она.
