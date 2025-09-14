Oblique Seville је нови свјетски шампион на 100 метара

Извор:
Јамајчанин Облиqуе Севилле нови је свјетски шампион на 100 метара, пошто је данас славио у финалу утрке у овој дисциплини на Свјетском првенству.
Севилле је био најбржи с временом 9,77 секунди, а иза себе је за пет стотинки оставио сународњака Кисханеа Тхомпсона (9,82 секунди).
Бронзану медаљу је освојио Американац Ноах Лyлес с временом 9,89 секунди. Иначе, Севилле је данас истрчао своје најбоље вријеме у каријери, док је Лyлесу ово вријеме најбоље у сезони.
Oblique Seville is just toooo real!!!!— The Whole Delivery (@TWDTV1) September 14, 2025
He brings the 100 meter world championship back to Jamaica!!!
Kishane Thompson makes it a 1-2 Jamaica, Noah Lyles 3rd, his first loss at a world championships!
🎥 @sluggahjells pic.twitter.com/ENInH8ZULu
Од четвртог до седмог мјеста су пласирани редом Кеннетх Беднарек, Гифт леотлела, Каyинсола Ајаyи и Акани Симбине.
Због неисправног старта је дисквалификован Летсиле Тебого.
