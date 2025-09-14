Logo
Large banner

Oblique Seville је нови свјетски шампион на 100 метара

Извор:

Кликс

14.09.2025

15:37

Коментари:

0
Oblique Seville је нови свјетски шампион на 100 метара
Фото: Pixabay

Јамајчанин Облиqуе Севилле нови је свјетски шампион на 100 метара, пошто је данас славио у финалу утрке у овој дисциплини на Свјетском првенству.

Севилле је био најбржи с временом 9,77 секунди, а иза себе је за пет стотинки оставио сународњака Кисханеа Тхомпсона (9,82 секунди).

Бронзану медаљу је освојио Американац Ноах Лyлес с временом 9,89 секунди. Иначе, Севилле је данас истрчао своје најбоље вријеме у каријери, док је Лyлесу ово вријеме најбоље у сезони.

Од четвртог до седмог мјеста су пласирани редом Кеннетх Беднарек, Гифт леотлела, Каyинсола Ајаyи и Акани Симбине.

Због неисправног старта је дисквалификован Летсиле Тебого.

(кликс)

Подијели:

Тагови:

atletika

trčanje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милорад Додик

Република Српска

Додик позвао грађане да сутра поносно истакну српске тробојке

1 д

0
Протести фармера широм Француске 26. септембра

Свијет

Протести фармера широм Француске 26. септембра

1 д

0
Јесен клупа дрвеће лишће улица

Друштво

Ево када стиже јесен

1 д

0
Кошарац: Злотворима мало што Караџићу ускраћују медицински третман, сад му забранили и разговор са свештеником

Република Српска

Кошарац: Злотворима мало што Караџићу ускраћују медицински третман, сад му забранили и разговор са свештеником

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

54

Ђоковић: Биће тужно и емотивно кад напустим тенис

16

49

ФБИ: Пронађен кључни доказ у случају убиства Чарлија Кирка!

16

49

Драма траје у Србији: Убио мушкарца и запалио му куће, полиција преговара са убицом

16

46

Кошарац: Срби имају право на једну јединствену државу на Балкану

16

42

Познати водитељ Такер Карлсон о убиству Чарлија Кирка: ''Потребан нам је ред, немамо га''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner