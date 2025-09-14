Logo
Кошарац: Злотворима мало што Караџићу ускраћују медицински третман, сад му забранили и разговор са свештеником

14.09.2025

15:19

Кошарац: Злотворима мало што Караџићу ускраћују медицински третман, сад му забранили и разговор са свештеником

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац поручио је да треба да остане забиљежено да у британском казамату није дозвољено да званични капелан Српске православне цркве посјети првог предсједника Српске Радована Караџића.

У изјави Срни, Кошарац је оцијенио да је злотворима било мало што Караџићу ускраћују адекватан медицински третман, па му сада забрањују да се кроз разговор са свештеником окријепи у вјери и оснажи у нади.

"Нека им је на образ и част, ако то уопште разумију. Осилили су се да своју нечаст показују на њему", навео је он.

stasa kosarac

Република Српска

Кошарац: Саборност - најбољи одговор на тежње оних који желе да разбију српско јединство

Кошарац је рекао да "знамо да сила Бога не моли, али нека и они знају да ни Бог силу не воли".

Званичном капелану Српске православне цркве Радмилу Стокићу није дозвољена посјета првом предсједнику Републике Српске Радовану Караџићу у британском затвору Албани на острву Вајт, иако је био пријављен на листи посјетилаца.

stasa kosarac

Република Српска

Кошарац: У страху од СДА, "тројка" бјежи од одговорности за политички пораз

Свештеник Стокић рекао је Срни да је ово један у низу примјера психичке тортуре која се проводи над Караџићем.

Сташа Кошарац

Радован Караџић

